Benfica viaja até Setúbal

Os últimos jogos não têm sido fáceis para Bruno Lage. Depois de ter sido eliminado da Liga Europa também na jornada anterior após empate frente ao Moreirense, perdeu o primeiro lugar para o FC Porto.

Para o jogo frente aos sadinos, o técnico benfiquista, parte já com quatro baixas: Seferovic continua a recuperar de lesão muscular, André Almeida da lesão no tornozelo esquerdo, Gabriel da lesão ocular e Jardel da ruptura do ligamento lateral interno do joelho.

Lage não se sente pressionado e deixou mesmo claro na antevisão que "a pressão continua igual" à do início do campeonato, adiantando que a sua equipa procura em Setúbal "uma vontade e urgência enormes em voltar às vitórias".

O facto de ter perdido a liderança na semana que passou, não leva a que chegue a esta partida com a pressão de se afastar do FC Porto em caso de perda de pontos, aliás, afirmou mesmo que "as contas fazem-se no fim".

Do lado dos sadinos, Julio Velázquez, não acredita que as águias cheguem fragilizadas à partida, uma vez que são a equipa que "tem que ganhar" o jogo. O técnico espanhol, acrescenta ainda que o adversário "não pode perder nenhum ponto no nosso estádio e isso converte o Benfica numa equipa ainda mais difícil".

Apesar da tendência ao favoritismo para os encarnados, acredita que os seus jogadores "ficam focados a 100% no jogo e sempre com a vontade de tentar que os nossos adeptos fiquem orgulhosos depois do jogo". Sobre o resultado, completa que "vamos pôr dificuldades ao adversário, não para fazermos um ponto, mas com a vontade de ganhar o jogo".

Na partida desta jornada não vai poder contar com João Meira, Alex Freitas e Éber Bessa, contudo tem Artur Jorge e Berto de regresso às suas opções.

O 2º e o 11º classificados, separados por 31 pontos defrontam-se este sábado, às 18h, no Estádio do Bonfim.