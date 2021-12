Podio y saltó a la punta

El miércoles a la noche, Red Bull se llevó de Zandvoort un 2x1 del Grand Prix de Holanda... En primera instancia, se adjudicó un nuevo podio en la Liga Sport ARG, el tercero de la temporada y a su vez, como un agregado extra, la punta del campeonato de pilotos.



Y es que a pesar de que la franquicia está fecha presentó solo un piloto, debido a que por motivos personales Uriel Flores alías MRL Uriel15 no pudo presentarse, terminó siendo una jornada más que eficiente para los dirigidos por Christian Horner y Antony Plaza.

A su vez, el abandono de ambos coches ferrari, ayudo al equipo a a tomar el liderazgo del campeonato de pilotos a falta de pocas fechas.

GP de Holanda

Bestial comienzo de Antony con el Red Bull, después de que se apagaran los semáforos, el venezolano consiguió rápidamente subir a la 7° posición... Sin embargo, entre detenciones y abandonos, logró posicionarse al cabo del cuarto giro, en la 4° colocación, habiendo comenzado 9°. Tras el relanzamiento, Antony iría sobre Colautti por la tercera posición, pero un nuevo coche de seguridad se lo impediría, mantendría dicha posición, aunque se colocaría 2° después de que los líderes se detuvieran.

Tercer podio de Antony en la temporada: Foto Fede Mileta



Se vuelve a reanudar la competencia, Antony va con todo sobre Colautti, el Aston Martin se defiende bien, no da lugar al sobrepaso, hasta que aparece nuevamente el Safety Car, ambos pilotos entran al box, posteriormente caen al 4° y 5° lugar respectivamente... Se relanza, Antony con mucha suerte consigue esquivar algunos inconvenientes, sube al tercer puesto, pero caería hasta el fondo, tras perder el control del coche en la entrada al box. Sin daños en el monoplaza Antony puede continuar pero ahora tenía la carrera cuesta arriba... Pasado la mitad de competencia, sale el coche de seguridad, prácticamente todos los coches entran al box, Antony no baja los brazos e intenta avanzar desde la octava posición.



Entre detenciones y despistes ajenos, el piloto de Red Bull rápidamente se posiciona 5°, un tanto lejos del cuarto... Pasan las vueltas, Antony se mantiene en dicha posición, hasta que en los últimos giros sale un coche de seguridad! El Red Bull sube al 4° lugar tras la detención de Juampi (alfa Romeo), el podio estaba a un paso ... Se relanza la carrera, Antony va sobre Colautti, el Aston se defiende, entran en los últimos dos giros, se pasa de frenada Colautti y el venezolano aprovecha para ser el nuevo tercero...



Desde el box le avisan que "el mercedes está con daños ``' "es tuyo, vamos vamos", Antony escucha fuerte y claro, va por el segundo lugar, dirkan se defiende con uñas y dientes no cede la posición... Se baja la bandera a cuadros el Mercedes consigue retener la segunda posición, detrás Colautti lo intenta, se abre, Antony cuida la cuerda empuja con todo para adelante y por tan solo +0.055 centésimas de segundo se queda con el tercer puesto!.. Más tarde le avisa que finalmente fue segundo ya que Dirkan fue descalificado, el box de Red Bull festeja como si fuera una victoria y claro este segundo lugar, sumado al abandono de vikingo (líder - Ferrari), Antony es nuevo líder del campeonato de pilotos a falta de cuatro fechas...



¿Podrá Antony hacer historia y llevar a Venezuela a lo más alto del mundial? candidato a lograrlo es y con motivos más que sobra... Tendremos que averiguarlo en las próximas fechas.



La siguiente cita, podría ser una doble jornada en Italia... Se rumorea que la Liga LSA se presentará en Imola y posteriormente en Monza ambas serán transmitidas por Twitch.tv/Ligasportargentina.