NASCAR Cup: Chastain ganó sobre el final en COTA

La NASCAR Cup Series disputó su sexta fecha de la temporada 2022 en el Circuit of the Americas ubicado en Austin, Texas. Ryan Blaney se quedó con la pole luego de marcar un tiempo de 2:12.343 en la clasificación.

En la primera vuelta de la competencia Blaney fue superado por Daniel Suárez, y el piloto mexicano del equipo Trackhouse Racing amplió la diferencia a más de un segundo sobre el piloto de Penske y sobre Tyler Reddick. La etapa no tendría banderas amarillas por incidentes y a pocas vueltas del final varios entraron a pits por estrategia, a excepción de Suárez quien se quedo afuera y logró su segunda victoria de etapa en Cup.

Austin Cindric tomó la punta en el inicio de la segunda etapa mientras que Suárez hizo un trompo luego de un contacto con Corey LaJoie y tuvo que parar en pits por un neumático pinchado. Cindric empezó a defenserse del ataque de Ross Chastain, quien con el paso de las vueltas se pegaba cada vez más al paragolpes trasero del Ford N°2. Ambos se detendrían por estrategia a falta de 3 vueltas al igual que otros pilotos, mientras que Denny Hamlin se quedó afuera y logró su primera victoria en etapa de esta temporada.

Ya en la etapa final Joey Logano se fue largo en la curva 1 y esto fue aprovechado por Chastain quien se puso como líder mientras que Cindric hizo un trompo en la curva 10. En la vuelta 33 salió una bandera amarilla por escombros y en el reinicio el piloto del Chevrolet N°1 se defendió del ataque de AJ Allmendinger, sin embargo vueltas después salió otra amarilla debido a que el auto de Erik Jones se quedó detenido en la pista.

Se reinicio la competencia con Chastain al frente pero fue superado por Chase Briscoe quien intentó ampliar la diferencia sobre el resto hasta que a falta de 24 vueltas salió otra amarilla, esta vez debido a que el auto de Bubba Wallace quedó detenido en la pista luego de perder un neumático. En el reinicio Chastain recuperó la punta mientras que Cindric intentó superarlo pero se le puso suelto el auto, algo que fue aprovechado por Allmendinger para ponerse segundo.

Ricky Stenhouse Jr quedó detenido en la pista y provocó otra amarilla a falta de 15, algo que aprovecharon algunos para entrar a pits sin embargo los lideres se quedaron afuera. En el reinicio Chastain conservo el liderato mientras que Cindric hizo un trompo luego de tener un contacto con Joey Hand, y al mismo tiempo Kaz Grala hizo un trompo luego de recibir un toque por parte de Harrison Burton.

Chastain logró mantener a raya a AJ Allmendinger hasta que a falta de 6 salió la amarillla debido a que el auto de Loris Hezemans, 2 veces campeón de la divisional europea de NASCAR que estaba haciendo su debut en Cup, se quedó detenido en la pista. En el reinicio Tyler Reddick tomó la punta mientras que Logano hizo un trompo, generando una bandera amarilla y provocando que la carrera se fuera a Overtime.

En el reinicio Chastain recuperó la punta pero en la última vuelta Allmendinger lo superó con un leve contacto y esto fue aprovechado por Alex Bowman quien intentó superarlos a los dos. El piloto de Kaulig Racing hizo un trompo luego de tener un contacto con el de Trackhouse y golpeó a Bowman quien se fuera ancho, lo que permitió a Chastain recuperar el primer lugar.

Finalmente Ross Chastain logró su primera victoria en su carrera N°121 en la categoría y también le dio a Trackhouse Racing, equipo que tiene como propietarios a Justin Marks y Pitbull, su primera victoria en la máxima división de NASCAR en lo que es su seguda temporada en la misma. Bowman, Christopher Bell, Chase Elliott, Reddick, Blaney, Martin Truex Jr, Cindric, Jones y Austin Dillon completaron el Top 10

"Eso es una locura. Enfrentarme a algunos de los mejores con AJ (Allmendinger), sé que se enojará conmigo, pero corrimos duro, los dos, y él me debe una, pero cuando se trata de ganar en Cup, hombre, no puedo dejar que eso pase sin pelear. La gente no sabe lo bueno que es este grupo. No puedo creer que Justin Marks (propietario del equipo) me haya contratado para conducir este auto" dijo Chastain luego del festejo.

Inspection is complete in the NASCAR Cup Series garage.@RossChastain is officially the #EchoParkGP winner! pic.twitter.com/TBqujmNprt — NASCAR (@NASCAR) March 28, 2022

Luego de 6 carreras así esta el campeonato de cara al playoff:

POS PILOTO EQUIPO PLAYOFF 1 ALEX BOWMAN Hendrick Motorsports 1 VICTORIA 2 ROSS CHASTAIN Trackhouse Racing 1 VICTORIA 3 WILLIAM BYRON Hendrick Motorsports 1 VICTORIA 4 CHASE BRISCOE Stewart-Haas Racing 1 VICTORIA 5 AUSTIN CINDRIC Team Penske 1 VICTORIA 6 KYLE LARSON Hendrick Motorsports 1 VICTORIA 7 CHASE ELLIOTT Hendrick Motorsports +65 8 RYAN BLANEY Team Penske +52 9 JOEY LOGANO Team Penske +42 10 MARTIN TRUEX JR Joe Gibbs Racing +29 11 ARIC ALMIROLA Stewart-Haas Racing +25 12 TYLER REDDICK Richard Childress Racing +15 13 KYLE BUSCH Joe Gibbs Racing +11 14 KURT BUSCH 23XI Racing +10 15 KEVIN HARVICK Stewart-Haas Racing +10 16 DANIEL SUÁREZ Trackhouse Racing +7 17 ERIK JONES Petty GMS Motorsports -7 18 AUSTIN DILLON Richard Childress Racing -19 19 CHRIS BUESCHER RFK Racing -21 20 BUBBA WALLACE 23XI Racing -28

*Brad Keselowski fue sancionado con 100 puntos menos previo a la carrera en COTA debido a que se encontró un pieza del proveedor modificada.

La próxima fecha de la categoría será en el óvalo de Richmond Raceway. La práctica y clasificación serán el sábado 2 de abril mientras que el domingo 3 a partir de las 16:30hs (hora de Argentina) se llevará a cabo la carrera.