NASCAR Cup: Byron dominó en la "nueva" Atlanta

La NASCAR Cup Series disputó su quinta fecha de la temporada en el óvalo de Atlanta Motor Speedway, una pista que además de ser reasfaltada fue reconfigurada con más grados de peralte en las curvas, una recta principal más ancha y una recta posterior más corta. Además, la categoría utilizó el mismo paquete aerodinámico que en Daytona y Talladega: 510ph y spoiler de 7 pulgadas.

Debido a las condiciones climáticas, la categoría decidió suspender la clasificación y le dieron más prioridad a las prácticas, lo que provocó que la grilla de partida se definiera en base a la formula (50% del resultado de la carrera anterior, 35% del campeonato de propietarios y 15% de la clasificación de vuelta rápida de la carrera anterior) y por lo tanto Chase Briscoe se quedó con la pole.

El piloto de Stewart-Haas Racing se defendió del ataque de Ryan Blaney en la largada y mantuvo el primer lugar en las primeras vueltas hasta que fue superado por Kyle Busch en el giro N°7. Por su parte Noah Gragson, quien estaba disputado su primera carrera con el equipo Kaulig Racing, se fue contra el muro externo de la curva 2 y generó la primera bandera amarilla de la tarde.

En el reinicio Ross Chastain superó a Kyle Busch pero vueltas después fue adelantado por William Byron y el piloto de Hendrick Motorsports se mantuvo al frente hasta que en la vuelta 45 se presentó la amarilla de competición, todos entraron a pits y Joey Logano quedó como líder. El piloto de Penske disputó la punta contra Chastain hasta que el piloto del equipo Trackhouse pinchó un neumático y se fue contra el muro, generando una nueva amarilla.

Poco después del reinicio se presentó una nueva bandera de precaución por un incidente donde estuvieron involucrados los hermanos Dillon, Kyle Busch y Briscoe. Esto generó que la etapa terminará bajo bandera amarilla, siendo Byron el vencedor seguido por Denny Hamlin y Daniel Suárez.

Christopher Bell se puso como líder en el inicio de la segunda etapa pero fue superado por Kevin Harvick mientras que Suárez se fue contra el muro pero no generó una bandera amarilla. Justin Haley se puso como líder en el giro N°138 gracias al empuje de Tyler Reddick pero en esa misma vuelta sería superado por Byron. Vueltas después el piloto del Chevrolet N°8 pinchó un neumático y se terminó generando un incidente donde estuvieron involucrados varios pilotos, entre ellos el campeón reinante Kyle Larson.

En la vuelta 156 se presentó otra amarilla por escombros en la pista y en el reinicio Blaney tomaría la punta pero poco después sería superado por Ricky Stenhouse Jr. Sin embargo, el piloto del equipo JTG Daugherty Racing pinchó un neumático pocas vueltas antes del final del segmento y salió otra amarilla, provocando que la segunda etapa también terminará bajo bandera de precaución dejando a Chase Elliott como ganador.

Ya en la etapa final Suárez tomo la punta pero sería superado por Martin Truex Jr, quien recibió el empuje de Bubba Wallace para ponerse en la primera posición. A falta de 75 vueltas para el final salió una amarilla por escombros, los líderes entraron a pits y Aric Almirola salió primero tras cambiar dos neumáticos, y en el reinicio el piloto del Ford N°10 fue superado por Blaney, Byron y Wallace.

Todd Gilliland hizo un trompo a falta de 25, generando otra amarilla, y en el reinicio Byron mantuvo el liderato pero pocos giros después salió una nueva bandera de precaución, esta vez por el incidente entre Chastain y Almirola. Nuevamente se dio el reinicio con el piloto del Chevrolet N°24 al frente, seguido por Wallace quien lo superó por la parte externa pero poco después el de Hendrick recuperó el liderato.

Finalmente William Byron logró su primera victoria de la temporada, la tercera para el equipo de Rick Hendrick en 2022, y aseguro su lugar en el playoff. Por su parte Bell, quien había terminado segundo, fue penalizado por no respetar la regla de doble línea amarilla y quedo clasificado en el 23° lugar, por lo que el Top 10 quedó de la siguiente manera: Byron, Chastan, Kurt Busch, Suárez, Corey LaJoie, Elliott, Chris Buescher, Truex, Logano y Bowman.

Luego del festejo, Byron dijo lo siguiente: "Fue tan diferente. Honestamente, conoces las últimas vueltas allí, solo tratando de manejar la brecha con Bubba (Wallace) y tratando de no alejarte demasiado. Mi observador Brandon (Lines), es su primera victoria, así que lo felicito y gracias a todo este equipo. Han hecho un gran trabajo este año. Hay muchos cambios con el auto Next Gen".

Inspection is complete in the NASCAR Cup Series garage.@WilliamByron is officially the winner of the #FOHQT500! pic.twitter.com/imipMMUBp3