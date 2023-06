IndyCar: Canapino remontó y terminó 19° en Road America

La NTT IndyCar Series disputó su octava fecha del campeonato en el circuito de Road America ubicado en Elkhart Lake, Wisconsin. Colton Herta se quedó con la pole luego de marcar un tiempo de 1:40.194 en la tercera ronda de clasificación mientras que Agustín Canapino clasificó en el 21° lugar con el N°78 de Juncos Hollinger Racing.

El piloto de Andretti Autosport mantuvo el primer lugar en la largada mientras que Kyle Kirkwood hizo un trompo tras un pequeño contacto con Pato O'Ward y generó la bandera amarilla tras quedar detenido en la pista. Por su parte, Canapino tuvo un gran inicio y logró avanzar hasta el 15° lugar pero después del reinicio se fue ancho en la última curva y cayó hasta la última posición.

La diferencia entre Herta y Alex Palou se mantuvo en el rango de un segundo por varias vueltas hasta que en el giro 12 la mayoría entró a pits antes de que saliera la amarilla por el trompo de Romain Grosjean. Rosenqvist, que había hecho un trompo vueltas antes, se detuvo durante la neutralización al igual que Canapino y Will Power, quienes solo cargaron combustible ya que habían parado una vuelta antes.

En el momento que se estaba dando el reinicio Jack Harvey se fue afuera en la última curva y causó una nueva bandera de precaución tras quedar atrapado en la leca. Nuevamente Herta mantuvo la primera posición tras el renuncio mientras que Palou se fue ancho y esto fue aprovechado por Josef Newgarden quien lo superó por el segundo lugar con contacto incluido, y en el giro 25 volvió a salir la amarilla debido a que David Malukas se quedó detenido.

La mayoría entró a pits, a excepción de Marcus Armstrong y Power, y Palou salió primero seguido por Newgarden y Herta quién por primera vez en 27 vueltas perdió el liderato de la competencia. En reinicio Armstrong sacó una gran diferencia con respecto a Power quien quedó por detrás de Grosjean (con vuelta perdida), y Herta sobrepasó a Palou por la tercera posición y vueltas después avanzó al segundo lugar tras la detención del piloto novato de Chip Ganassi Racing.

Power se detuvo en el giro 34 y con esto Herta recuperaba el primer lugar seguido por Palou a menos de un segundo de distancia mientras que Canapino avanzó a la 20° posición gracias a las detenciones de los pilotos de Ganassi y Penske. A 16 vueltas del final Herta entró a pits bajo bandera verde y esto dejó adelante a Palou, quien se detuvo un giro más tarde y volvió a pista por detrás del piloto del monoplaza N°26.

Power cumplió con su detención a falta de 9 vueltas y esto dejó nuevamente adelante a Herta pero esta vez peleando el primer lugar con Palou, una pelea que terminaría ganando el campeón 2021 cuando restaban 7 giros. El piloto de Andretti empezó a perder ritmo, cayendo hasta la quinta posición y con esto Newgarden y O'Ward avanzaban al segundo y tercer lugar respectivamente. Finalmente Palou fue el primero en tomar la bandera a cuadros y alcanzó su tercera victoria de la temporada (segunda consecutiva) seguido por Newgarden y O'Ward quienes completaron el podio mientras que Canapino finalizó en el 19° lugar.

https://twitter.com/IndyCar/status/1670512950556364800?t=JtiAZCH74tiaDs0NSAtDJQ&s=19

"Fue un fin de semana increíble", dijo Palou quien además le da al equipo de Chip Ganassi su victoria N°250 entre todas la categorías en las que participó. "Estoy súper feliz. Me dieron la parada en boxes que nos dio la victoria. Fue un día increíble para el auto N° 10, y vamos para que siga funcionando”.

https://twitter.com/CGRTeams/status/1670524388339220481?t=S_qlmnLR82pKS5lGah3J8w&s=19

Por su parte, Canapino expresó lo siguiente en redes sociales: "Fue una carrera complicada al comienzo. Sufrí mucho con las gomas rojas, me retrasé, de hecho hice una pequeña ida afuera y no podía seguir el pelotón. Después con las gomas negras me recuperé, pude volver a competir y recuperamos un montón avanzando puestos con un gran ritmo, y llegué a la cola de mi compañero de equipo en el puesto 19 sumando buenos puntos".

"Me bajé del auto mejor que nunca físicamente. Estoy muy contento con el fin de semana, obviamente no fue el que nos hubiese gustado. No estuvimos lo rápido que queríamos pero es IndyCar, es la categoría más competitiva del mundo así que el resultado me deja muy contento. Otro Top 20 y ahora a por Mid-Ohio".

Con estos resultados Palou sigue en el primer lugar del campeonato con 324 puntos seguido por Ericsson con 250 y Newgarden es el nuevo tercero con 243 unidades. La próxima carrera será en el circuito de Mid-Ohio ubicado en Lexington, la cual se llevará a cabo el domingo 2 de julio a partir de las 14:30hs (hora de Argentina) y va a ser transmitida por Star+.