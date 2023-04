IndyCar: Canapino logró un 12° puesto en su debut en óvalos

La NTT IndyCar Series llevó a cabo su segunda fecha de la temporada 2023 en el óvalo de Texas Motor Speedway. Al igual que el año pasado Felix Rosenqvist se quedó con la pole luego de lograr un promedio de 220.264 mph (354.480 kmh) entre las dos vueltas de clasificación mientras que el argentino Agustin Canapino, del Juncos Hollinger Racing, clasificó en el 19° lugar.

En la largada Scott Dixon pasó al frente pero en la vuelta 5 fue superado por Josef Newgarden, piloto del equipo Penske quien trato de escaparse del resto hasta que en el giro 33 se empezó a encontrar con tráfico. Pocas vueltas después se presentó la primera bandera amarilla de la tarde por el accidente de Takuma Sato, quien se fue contra el muro externo al intentar esquivar a Will Power que venía lento por problemas en su monoplaza.

Alex Palou tomó el primer lugar en el reinicio pero Newgarden recuperó esa posición vueltas después, sin embargo el piloto del monoplaza N°2 no conseguiría escaparse del resto. Por su parte, Canapino se mantenía entre los primeros 15, siendo el mejor de los novatos e incluso estando por delante de pilotos como Power y Hélio Castroneves.

La segunda ronda de detenciones en pits empezó en la vuelta 109 y, una vez finalizado el ciclo, Newgarden recuperó la punta seguido por Pato O'Ward. Ambos pilotos tenían un ritmo impresionante, tan así que le llegaron a sacar más de 6 segundos al tercer lugar y al llegar a la mitad de la carrera solo quedaban 8 autos en la vuelta del líder, y al llegar al giro 129 el piloto mexicano pasó a ocupar la primera posición.

Luego del segundo ciclo de paradas en pits O'Ward seguiría liderando con diferencia, quedando solo el y Newgarden en la vuelta del líder, hasta que a falta de 72 vuelta salió la amarilla ocasionada por Rosenqvist, quien se fue contra el muro externo en la salida de la curva 4. Varios se quedaron en pista para recuperar la vuelta y en el reinicio Palou recuperó el liderato pero poco después fue superado por Colton Herta, en una pelea donde los 8 primeros estaban separados por un segundo.

Sting Ray Robb se pegó contra el muro interno de la recta posterior y generó otra bandera de precaución, se dio el reinicio con 31 giros para el final pero 4 vuelta después salió otra amarilla por el incidente entre Graham Rahal y Devlin DeFrancesco. Canapino estaba justo por detrás de ellos pero logró evitar el incidente y dijo lo siguiente en la radio: "No no no. Nunca viví algo parecido en mi vida, que locura esto".

Pasarían las vueltas y finalmente el reinicio de la competencia se dio a falta de 12 vueltas con O'Ward al frente seguido por Palou y Newgarden. Estos tres intercambiaron pelearon por el primer lugar hasta que en la penúltima vuelta Romain Grosjean chocó en la recta posterior y provocó la amarilla, justo cuando Newgarden era el líder, por lo que la competencia terminaría en esa condición.

Con esto Newgarden logra su primera victoria de la temporada, la tercera en esta pista, y la N°26 en la categoría mientras que O'Ward y Palou completaron en podio. Callum Ilott, el otro piloto de Juncos, finalizó noveno mientras que Canapino, al igual que en St. Petersburg, terminó su primera carrera en un óvalo en el 12° lugar.

https://twitter.com/IndyCar/status/1642591878825619456?cxt=HHwWgMC9hY2n1MstAAAA

"Pato me dio todo el respeto del mundo cuando corría a mi lado", dijo Newgarden una vez finalizada la competencia. "Fue realmente difícil pelear contra esos muchachos. Creo que Palou también era súper fuerte. Simplemente no hay trucos. Estaba empacado hoy, muy difícil escapar. Hubo partes en las que éramos buenos, partes en las que éramos más débiles. Pero cuando necesitábamos ser buenos, el auto estaba ahí al final".

https://twitter.com/Team_Penske/status/1642596662685122566?cxt=HHwWjIC2yce91sstAAAA

Con estos resultados O'Ward pasa a ser el nuevo líder del campeonato con 85 puntos, superando por 7 puntos a Marcus Ericsson mientras que Dixon es tercero con 67 unidades. La próxima carrera será en el circuito callejero de Long Beach el 16 de abril a patir de las 16hs (hora de Argentina), la cual va a ser a 85 vueltas y transmitida por Star+.