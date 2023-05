Indycar: Canapino abandonó sobre el final en las 500 millas de Indianápolis

La NTT IndyCar Series llevó a cabo la edición N°107 de las 500 millas de Indianapolis, sexta fecha del campeonato, en el óvalo de Indianapolis Motor Speedway. Alex Palou se quedó con la pole luego de registrar un promedio de 234.217 mph entre sus 4 vueltas de clasificación, marcando un nuevo récord.

Agustín Canapino había clasificado en el 27° lugar (231.320 mph), convirtiendosé en el primer argentino en disputar esta carrera desde Raúl Riganti en 1940, pero pasó a largar en la posición 26 debido al cambio de piloto en el N°24 de Dreyer & Reinbold Racing. Stefan Wilson tuvo un accidente en una práctica y sufrió la rotura de una vértebra, y fue reemplazado por Graham Rahal.

En la largada Palou se mantuvo al frente hasta la vuelta 3 cuando fue superado por Rinus VeeKay, sin embargo el piloto español recuperaría el liderato dos giros después. Por su parte, Canapino fue superado por Callum Ilott y se mantuvo en el 27° lugar durante las primeras vueltas. Scott Dixon fue el primero en entrar a pits en la vuelta 27 tras perder varias posiciones y 3 vueltas después haría lo mismo Palou, dejando como líder nuevamente a VeeKay.

Una vez finalizado el ciclo, el campeón 2021 recuperó el liderato e intercambio posición con el piloto de Ed Carpenter durante un par de vueltas. Felix Rosenqvist pasó al frente en la vuelta 69 tras el segundo ciclo de detenciones en pits pero poco después fue superado por Pato O'Ward, su compañero de equipo en Arrow McLaren. Canapino quedó en el 26° lugar pero al 24° lugar tras superar a Marco Andretti y Christian Lundgaard.

En la vuelta 92 se presentó la primera bandera amarilla por Sting Ray Robb, quien chocó contra el muro externo en la curva 1, y durante las paradas en pits VeeKay perdió el control del monoplaza a la salida y se golpeó con Palou, mientras que Canapino fue penalizado por exceder el límite de velocidad y tuvo que ir al fondo para el reinicio. Ilott se quedó en pista pero fue superado tanto por Rosenqvist y O'Ward, y estos dos intercambiaron el primer lugar durante las siguientes vueltas. Esto se dio hasta el giro 130 cuando el piloto mexicano entro a pits, y 3 vueltas después hizo lo mismo su compañero de equipo.

A 50 vueltas del final Romain Grosjean se golpeó contra el muro externo de la curva 2 y provocó una amarilla, momento que aprovecharon todos para entrar a pits. Se dio el reinicio con Marcus Ericsson al frente pero poco después fue superado por Santino Ferrucci mientras que Canapino pasó a Scott McLaughlin y a David Malukas, sin embargo este tuvo un contacto con el argentino y se vio obligado a entrar a pits bajo verde.

Ferrucci entro a pits cuando quedaban 31 vueltas pero se complicó por un neumático suelto, lo que dejó a Ericsson y a Josef Newgarden adelante de el tras su detención. Canapino se quedó en pista estirando su detención y avanzó al tercer lugar, esperando una amarilla la cual salió a falta de 17 vueltas por un fuerte accidente por un fuerte accidente entre Rosenqvist y Kyle Kirkwood.

Rosenqvist rozó el muro y perdió el control de su auto, se llevó a Kirkwood y este terminó volcando. Afortunadamente ambos pilotos se encuentran bien mientras que un neumático salió volando por encima del alambrado, cayendo en un estacionamiento y sin golpear a ninguna persona. Cuando la carrera pasó de roja a amarilla Canapino cumplió con su parada al igual que Ilott y Hunter-Reay, dejando a O'Ward nuevamente como líder y el reinicio tanto Newgarden como Ericsson superaron al mexicano quien hizo un trompo en la curva 3 y golpeó el muro.

Al mismo tiempo Pagenaud hizo un trompo tras un contacto con McLaughlin, Canapino intentó evitar el accidente pero hizo un trompo tras pisar el pasto y golpeó el muro. Posteriormente le pegó a O'Ward ya con el auto dañado y se vio obligado a abandonar la carrera. La bandera roja duró poco más de 10 minutos y en el reinicio se dio otro accidente donde estuvieron involucrados Benjamin Pedersen y Ed Carpenter entre otros. Esto provocó otra amarilla y posteriormente roja, por lo que la carrera terminaría con banderas verde a una vuelta.

Newgarden superó a Ericsson en la recta posterior y tras defenderse del ataque del piloto sueco en los metros finales se terminó llevando la victoria. Es el primer triunfo del 2 veces campeón de la categoría y el N°19 del equipo de Roger Penske en las 500 millas, Ericsson y Ferrucci completaron el podio mientras que Canapino finalmente quedó en el 26° lugar.

"Estoy tan agradecido de estar aquí", dijo Newgarden después del festejo. "No tienes idea. Empecé como un fan entre la multitud. Y este lugar, es increíble. Independientemente de dónde estés sentado. No importa si estás conduciendo el coche, estás trabajando en él o estás entre la multitud. Eres parte de este evento y de la energía. Así que gracias a Indianápolis. Yo amo esta ciudad. Crecí corriendo karts aquí cuando era niño. Estoy muy agradecido por Roger y Tim (Cindric, presidente del equipo) y todos en Team Penske".

Por su parte, Canapino dijo lo siguiente tras dejar el centro médico: "Estoy bien. Veníamos bárbaro y cuando llegamos a la 3 Pagenaud entra en trompo, y por frenar en ese momento lo pierdo. No me imaginaba estar tan adelante pero tuvimos fortuna con la bandera amarilla que pudimos avanzar. Estábamos ahí peleando por el Top 15, pase 3 autos en la largada, estaba 14 y en el momento del golpe paso lo que paso. Una pena. Me duele muchísimo no haber podido terminar la carrera, faltó muy poco. Veníamos para pelear por un Top 15, que hubiese sido un sueño, pero nada cosas de las carreras".

La próxima fecha de IndyCar será en Detroit pero, en lugar de Belle Isle, va a ser en el circuito callejero ubicado en el centro de la ciudad el cual es más pequeño (1.7 millas / 2.7 km) que el utilizado por la Fórmula 1 (2.4 millas / 4 km) entre 1982 y 1988. La carrera a 100 vueltas se llevará a cabo el domingo 4 de junio a partir de las 16hs (hora de Argentina) y será transmitida por Star+.