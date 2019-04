Inferiores AFA; Patronato: Copa integración, torneo de Juveniles A

A partir del 11 de junio comienza el campeonato donde los juveniles del Negro harán su presentacion en la fecha 2, quedando libre en la primer jornada disputada.

Se jugara en tres zonas mientras que quedó establecido que Patronato, lo hara en la Zona 2.

Las Localías corresponden a las divisiones grandes (4ta, 5ta y 6ta). Mientras que para las tres divisiones chicas (7ma, 8va y 9na) se invierte la condición.

ZONA 2: (Ida y Vuelta, 14 fechas en total)



Fecha 1

COLÓN (STA. FE) vs. INSTITUTO (CBA.)

BOCA UNIDOS vs. CRUCERO DEL NORTE

JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ) vs. DOUGLAS HAIG (PERGAMINO)

LIBRE PATRONATO (PARANÁ)





Fecha 2

DOUGLAS HAIG (PERGAMINO) vs. BOCA UNIDOS

CRUCERO DEL NORTE vs. COLÓN (STA. FE)

INSTITUTO (CBA.) vs. PATRONATO (PARANÁ)

LIBRE JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ)





Fecha 3

PATRONATO (PARANÁ) vs. CRUCERO DEL NORTE

COLÓN (STA. FE) vs. DOUGLAS HAIG (PERGAMINO)

BOCA UNIDOS vs. JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ)

LIBRE INSTITUTO (CBA.)





Fecha 4

JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ) vs. COLÓN (STA. FE)

DOUGLAS HAIG (PERGAMINO) vs. PATRONATO (PARANÁ)

CRUCERO DEL NORTE vs. INSTITUTO (CBA.)

LIBRE BOCA UNIDOS





Fecha 5

INSTITUTO (CBA.) vs. DOUGLAS HAIG (PERGAMINO)

PATRONATO (PARANÁ) vs. JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ)

COLÓN (STA. FE) vs. BOCA UNIDOS

LIBRE CRUCERO DEL NORTE





Fecha 6

BOCA UNIDOS vs. PATRONATO (PARANÁ)

JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ) vs. INSTITUTO (CBA.)

DOUGLAS HAIG (PERGAMINO) vs. CRUCERO DEL NORTE

LIBRE COLÓN (STA. FE)





Fecha 7

CRUCERO DEL NORTE vs. JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ)

INSTITUTO (CBA.) vs. BOCA UNIDOS

PATRONATO (PARANÁ) vs. COLÓN (STA. FE)

LIBRE DOUGLAS HAIG (PERGAMINO)





Fecha 8

INSTITUTO (CBA.) vs. COLÓN (STA. FE)

CRUCERO DEL NORTE vs. BOCA UNIDOS

DOUGLAS HAIG (PERGAMINO) vs. JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ)

LIBRE PATRONATO (PARANÁ)





Fecha 9

BOCA UNIDOS vs. DOUGLAS HAIG (PERGAMINO)

COLÓN (STA. FE) vs. CRUCERO DEL NORTE

PATRONATO (PARANÁ) vs. INSTITUTO (CBA.)

LIBRE JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ)





Fecha 10

CRUCERO DEL NORTE vs. PATRONATO (PARANÁ)

DOUGLAS HAIG (PERGAMINO) vs. COLÓN (STA. FE)

JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ) vs. BOCA UNIDOS

LIBRE INSTITUTO (CBA.)





Fecha 11

COLÓN (STA. FE) vs. JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ)

PATRONATO (PARANÁ) vs. DOUGLAS HAIG (PERGAMINO)

INSTITUTO (CBA.) vs. CRUCERO DEL NORTE

LIBRE BOCA UNIDOS





Fecha 12

DOUGLAS HAIG (PERGAMINO) vs. INSTITUTO (CBA.)

JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ) vs. PATRONATO (PARANÁ)

BOCA UNIDOS vs. COLÓN (STA. FE)

LIBRE CRUCERO DEL NORTE





Fecha 13

PATRONATO (PARANÁ) vs. BOCA UNIDOS

INSTITUTO (CBA.) vs. JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ)

CRUCERO DEL NORTE vs. DOUGLAS HAIG (PERGAMINO)

LIBRE COLÓN (STA. FE)





Fecha 14

JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ) vs. CRUCERO DEL NORTE

BOCA UNIDOS vs. INSTITUTO (CBA.)

COLÓN (STA. FE) vs. PATRONATO (PARANA)

LIBRE DOUGLAS HAIG (PERGAMINO)

Fuente: La Hora Juvenil.