Historial ante el Canalla

Luego de 16 años estar en la élite del fútbol argentino, Arsenal de Sarandí en la penúltima fecha de la Superliga, podrá despedirse ante su gente cuando enfrente a Rosario Central en el Julio Humberto Grondona desde las 13:15.

El equipo que dirige Sergio Rondina viene de no jugar en la fecha anterior cuando tenía que visitar a Racing, el encuentro se suspendió por Superliga por las intensas lluvias que no permitieron que el Cilindro de Avellaneda no esté en condiciones.

Historial

Arsenal y Rosario Central se enfrentaron un total de 22 veces en la máxima categoría del fútbol argentino. El conjunto de Sarandí triunfó 10 veces convirtiendo un total de 28 goles. Mientras que el Canalla salió victorioso en cinco partidos anotando 32 tantos. Igualaron en cinco ocasiones.

El último triunfo del Arse en el Julio Humberto Grondona se dio en la fecha 14 del Torneo 2016 con gol de Franco Bellocq a los 24 minutos por medio desde los 12 pasos. Hoy el volante se encuentra en Olimpo.

Mientras que la última victoria del Canalla en Sarandí se dio en la sexta fecha del Torneo Clausura 2009 cuando goleó por 5-0. La última igualdad que se dio entre ambos equipos fue en la octava jornada del Torneo de Transición 2014 igualaron 1-1 en Sarandí.

Máximas goleadas

La máxima goleada que le propinó el Arse al Canalla se dio en la fecha 12 del Campeonato 2012, cuando goleó en casa por 4-1.

Mientras que la máxima goleada que le propinó el Canalla al Conjunto de Sarandí se dio en la quinta fecha del Campeonato 2016/2017, en el Gigante de Arroyito goleó por 5-0 con tantos de Marco Ruben en dos oportunidades, uno de José Luis Fernández y dos de Washington Camacho.