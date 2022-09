Lionel Messi vs León Bailey: uno un astro mundial, el otro dando sus primeros pasos en la Premier League

Último desafío. Después de la goleada del viernes ante Honduras, este martes desde las 21:00 de nuestro país, la Selección Argentina cierra su gira por Estados Unidos contra Jamaica y este encuentro se llevará acabó en el Red Bull Arena de Nueva Jersey en lo que será la última prueba del equipo conducido por Lionel Scaloni en esta ventana de septiembre. En este partido, la principal atención estará puesta en la presencia del astro, Lionel Messi, el futbolista rosarino brilló en el compromiso anterior con su duplicado y se llevó todos los flashees de la cámara de los seguidores, aunque en la vereda de enfrente se encuentra el juvenil, León Bailey, la esperanza jamaiquina.

En el espectáculo de hace unos días atrás, el atacante del poderoso París Saint Germain, se floreó con dos tantos y está a uno de alcanzar la marca de Mokhtar Dahari como uno de los máximos goleadores a nivel selecciones, todavía le falta para igualar la línea del portugués, Cristiano Ronaldo. Durante este tiempo, el capitán de la Scaloneta se lo nota ilusionado de cara a la Copa del Mundo de Qatar, donde tras levantar su primer título en la Copa América pasada en Brasil, sueña con dar la vuelta olímpica en diciembre próximo.

Está transitando un buen nivel en el futbol francés, en la actual temporada tiene más asistencias que goles, un dato particular y no menor. Hace años, se encuentra en lo más alto del rankings de los artilleros con los colores de la Selección, dejando atrás al histórico Gabriel Batistuta, nada menos un apellido de peso por la huella que dejo el ex Fiorentina.

Los números que tiene en la “Albiceleste”, lleva disputado 163 partidos, anotó ocho y repartió 51 pases a la red. En el inicio del semestre en el Viejo Continente, en once encuentros que tiene jugados hasta este momento, seis tantos y ocho asistencias, sumado un total de 974’ de juego.

En otro lado, aparece el compañero del “Dibu” Martínez en el Aston Villa y uno de los nombres más sorprendente en la prestigiosa liga británica, el delantero de 25 años no tiene demasiada experiencia y en su corta carrera nunca estuvo presente en una cita mundialista. Antes de sumar al plantel conducido por Heimir Hallgrímsson, estaba mostrando una buena imagen en Gran Bretaña, en el elenco de Steven Gerrard llevaba disputado ocho cotejos dejando un saldo de dos gritos y una asistencia en su cuenta personal.

Sin dudas, es la principal figura del fútbol jamaiquino, el nacido en Kingston de su debut allá por 2019 hasta la actualidad con su combinado, estuvo presente en diecisiete partidos, dejando una estadística de tres alegrías y cuatro asistencias. En su espalda tiene pasado por Phoenix Academia de su país, Anif Jugend (Austria); AS Trencin (Eslovaquia); Genk (Bélgica) y Bayer Leverkusen (Alemania).