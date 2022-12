Lionel Scaloni, el único técnico argentino que ganó todo con la Selección

Luego de 36 años de espera, la Selección Argentina de fútbol logró su tercera Copa del Mundo, el pasado 18 de diciembre, en Qatar 2022. El encargado de dirigir el rumbo de los 26 futbolistas y del cuerpo técnico donde predominan figuras de peso con amplia trayectoria en la Albiceleste, es el director técnico Lionel Scaloni.



El ex futbolista, de 44 años y oriundo de Pujato (Santa Fe), arribó como entrenador al seleccionado mayor en el año 2018 tras un interinato en el que recibió varias críticas producto de un grupo que ya venía golpeado por la caída en el Mundial de Rusia y, posterior eliminación en Cuartos de Final.



Todo se revirtió cuando acumuló victorias consecutivas y se volvió indiscutido para que el grupo liderado por Lionel Messi se consagrara campeón de la Copa América 2021, en Brasil. Luego, en la Finalíssima 2022 ante Italia y hasta hace unos días, la máxima coronación, la Copa mundial de Qatar 2022.





Scaloni consiguió su tercer título al frente de su cuarta competición. Récord al que no lograron llegar los otros dos campeones del Mundo: César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo.

El camino

Lionel Scaloni forjó la identidad de un grupo para superar cualquier adversidad. Y se convirtió en el segundo técnico más joven de la historia en ganar una Copa del Mundo, quedando detrás de su compatriota, César Menotti que alcanzó, a los 39 años, la primera estrella frente al pueblo argentino en el Mundial de 1978.



El actual entrenador, dirigió al Seleccionado en 57 encuentros, de los cuales ganó 39, perdió sólo 5 y empató13 contando entre partidos de Eliminatorias, Copa América, la Finalíssima y el Mundial 2022.



Scaloni defendió a la Argentina como jugador desde 1996 hasta Alemania 2006, donde disputó sólo un partido antes de retirarse. Varios años más tarde, fue convocado por Jorge Sampaoli para ser parte de su cuerpo técnico en la Copa del Mundo de Rusia 2018 que acabaría con la salida del ex técnico de Chile tras la eliminación en Octavos de final.



Luego de la pelea de Sampaoli con los jugadores y con Sebastián Becaccece, su otro asistente técnico, asumió el reto y terminó siendo el técnico interino en medio de un proceso de recambio generacional.



En su interinato, el ex jugador del Deportivo La Coruña dirigió a la Albiceleste en 6 partidos amistosos donde ganó en 4 y perdió sólo en 1. Resultó así, técnico definitivo del combinado nacional, el 29 de noviembre de 2018, para luego ser reafirmado para todo el proceso de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.



En el Mundial, cada golpe le sirvió para ajustar el equipo, realizar cambios y dar dirección a un camino que arrancó torcido con la derrota, 2 a 1, en el debut frente a Arabia Saudita, cortando la racha de 36 partidos sin perder y que arrastraba desde la Copa América 2019.



Tras la victoria ante México por 2 a 0, el equipo tuvo una levantada y, más tarde se sobrepuso a varios momentos tensos hasta llegar al partido contra Francia que selló un camino único, difícil de repetir.



"Nunca tuve problema con quienes me criticaron, porque el cargo en el que estoy da lugar a las opiniones y no vale la pena. Con el Cuerpo Técnico teníamos claro que cuando hacemos las cosas pensando en el bien de la Selección, aunque te pueda ir mal porque en el fútbol no siempre gana el mejor, el camino es ese", expresó el entrenador sobre las críticas que recibió al comienzo de su ciclo.



El pasado martes, cuando 5 millones de personas se acercaron a celebrar la llegada de los campeones del mundo a Buenos Aires, el entrenador argentino pudo comprobar cómo la miradas sobre su trabajo habían cambiado hacia un agradecimiento eterno por formar al grupo que llevó a la Argentina a la gloria.