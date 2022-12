Especial VAVEL: Messi, lo volvió a intentar y finalmente pudo poner la frutilla del postre

Este año que se está yendo de a poquito, el próximo sábado 31 de diciembre será el último día de este 2022, fue sin dudas el mejor de Lionel Messi en sus 35 años de vida. Con varios trofeos en su museo personal, el atacante del París Saint Germain solamente estaba deseando uno y en la tarde de Doha del 18 de diciembre lo consiguió en la infartante final ante Francia, tras el 3-3 en los 120’, en los penales, la Scaloneta se impuso por 4-2.

Durante este último año, de aquella final en julio de 2021 contra Brasil en el místico Maracaná a la más reciente de Lusail, el ex Barcelona consiguió tres títulos más y continúa siendo el jugador argentino con más vuelta olímpicas dadas en total tiene 41 en su palmarés. La primera fue en el 2005, cuando se consagró campeón del mundo juvenil, el certamen que se llevó acabó en Países Bajos y en el último compromiso, el ex equipo conducido por Francisco Ferraro venció 2-1 a Nigeria con un duplicado del ex “18”.

Sin embargo, tres años más tarde nuevamente se subió a un podio, en este caso de los Juegos Olímpicos de Beinjing de la mano de Sergio Batista como entrenador. En aquella recordada final del golazo de Ángel Di María, el ex Benfica en aquel entonces la pinchó por encima del arquero nigeriano y estampo el uno a cero final, donde se destacaba figuras como Juan Román Riquelme o su amigo, Sergio Agüero.

Hasta el momento se había consagrado en el ámbito de los juveniles, nunca en el plano de los mayores hasta la histórica final de la Copa América 2021 en el segundo torneo dirigido por Lionel Scaloni. En otro vibrante compromiso, la “Albiceleste” sacó pecho contra todos los pronósticos y venció a Brasil en su casa. ¿Quién hizo el único tanto del espectáculo? Di María, el hombre importante en las últimas finales.

Por otra parte, este trofeo le dio la posibilidad a la Selección de jugar la "Finalissima” frente al reciente campeón de la Eurocopa y en otro histórico escenario como es Wembley se enfrentó a la durísima Italia. A mitad de este año, el elenco de Scaloni goleó sin problemas al combinado de Roberto Mancini por un categórico 3-0(Lautaro Martínez, Di María y Paulo Dybala, los goles) y volvió a pisar fuerte en esta ocasión en el lujoso estadio de Londres.

Como se mencionó anteriormente, el corriente año se lleva la mejor versión de Messi, donde en la reciente cita mundialista se quedó con el premio como el mejor jugador del certamen y solamente le faltó un tanto para quedarse con el rubro de máximo goleador. Siete tantos en ocho cotejos disputados en suelo qatarí, fue figura en la final contra Francia, convirtió un duplicado y en la definición por penales anotó el suyo en el arranque de los disparos desde los doce pasos.

Tras varias frustraciones por las finales perdidas o estar al borde de la gloria, Messi finalmente pudo cortar con la mala racha y tocó el cielo con la mano en este Mundial. ¡Chapeau, para el astro rosarino!