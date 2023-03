El Tomba se levantó “Cruzado”

Parece no encontrar el rumbo. Aún no se sabe a que juega este Godoy Cruz y es la duda del millón en todos los pasillos de calle Balcarce tras la derrota contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito a una pobre presentación. Claro está que no fue un encuentro por los puntos sino un amistoso.

Con una semana larga para preparar su próximo compromiso por la Liga Profesional, donde finalmente el lunes 6 de marzo desde las 17:00 en el Malvinas Argentinas recibirá a Racing y en búsqueda de recuperar la pálida imagen que viene mostrando. En la mañana de este martes en el Predio de Alto Rendimiento de Coquimbito, el Expreso jugó un espectáculo preparatorio ante Deportivo Maipú (conjunto que milita en la Primera Nacional) y el resultado fue una caída inesperada.

Los goles fueron convertidos por Marcelo Eggel y Ezequiel Almirón para el elenco maipucino, lo más llamativo a priori que Diego Flores alineó a diez de los once que fueron titulares el viernes anterior en el Gigante. Esto quiere decir que el ex ayudante de Marcelo Bielsa formó a: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Braian Salvareschi, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Gonzalo Abrego, Tadeo Allende, Nicolás Fernández, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez.

Después ingresaron: Rodrigo Saracho, Mateo Mendoza, Nicolás Canela, Andrés Meli, Cristian Núñez, Juan Andrada, Hernán López Muñoz, Luciano Cingolani, Enzo Larrosa y Gastón Pedernera. También tuvieron rodaje en esta prueba, Matías Ramírez, Nahuel Ulariaga, Agustín Villalobos y Julián Eseiza en lugares de Pedernera, Larrosa, Salvareschi y Meli respectivamente.

REGRESARÍA. Andrada(derecha) cumplió la fecha de suspensión en la jornada pasada y estaría presente ante Racing. Foto: Prensa Deportivo Maipú

¿Quién fue el único ausente? Federico Rasmussen, el defensor central una de las caras nuevas y habitualmente titular no estuvo presente, según trascendió el ex jugador de Sarmiento “discutió” con Flores luego de la derrota en Rosario. Aunque más tarde, salió a la luz que Rasmussen no se encontraba en óptimas condiciones físicas.

Ante este escenario, el Bodeguero ya no tiene margen para el error y su próximo espectáculo por el torneo doméstico pasa a ser vital para el futuro cercano y un mal resultado podría definir la situación de Flores, el Traductor ya está siendo mirado de reojo. Por eso, el Tomba se levantó “Cruzado” en la previa a recibir al equipo dirigido por Fernando Gago y tiene la necesidad de volver al triunfo para no complicarse con los promedios (hoy estaría zafando, pero estas últimas derrotas, hizo que bajará algunos escalones).