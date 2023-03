El uno x uno de la dura derrota de Racing en Mendoza

Uno x uno de Racing frente a Godoy Cruz:

Gabriel Arias (5,5): Fue lo más decente en una tarde negra de Racing. A pesar de tener cierta responsabilidad en el segundo gol del Tomba, impidió dos goles claros con unos reflejos admirables.

Facundo Mura (4): En sintonía con sus compañeros, estuvo flojo en la marca e impreciso en ataque. Prácticamente no tuvo trascendencia en la fase ofensiva del equipo. Esto marca la tarde que tendría La Academia teniendo en cuenta la importancia de los laterales en el conjunto de Gago.

Leonardo Sigali (5): Jugó media hora y debió salir reemplazado por lesión. El tiempo que estuvo en cancha fue de lo mejor de Racing. Debido a la presión que ejerció el rival, el “oso” tuvo que trasladar la pelota y romper líneas.

Gonzalo Piovi (5): Defensivamente no fue una garantía como de costumbre, y además tiró muchos pelotazos sin sentido. Lo salva (y por eso el puntaje) la mala actuación del equipo en general.

Gabriel Rojas (4,5): Desde que llegó al club se había adaptado muy bien a la posición, pero hoy, al igual que todos sus compañeros, sufrió el poco de tiempo que tuvo el balón entre los pies. La salida era, o revolearla, o jugar para atrás. A rescatar un tiró desde afuera del área que tapó Rodríguez, el arquero de Godoy Cruz.

Juan Nardoni (5): Nunca pudo jugar cómodo debido a la asfixiante presión del rival. Esto hizo que tenga que recibir de espaldas la pelota en la gran mayoría de las ocasiones y no pueda trasladarla hacía adelante. Flojo rendimiento, como en todo Racing.

Aníbal Moreno (4,5): El volante Bodeguero Hernández López Muñoz lo marcó personalmente y no dejó que el “Pulpo” académico organice el juego de su equipo. Como consecuencia los centrales tuvieron que trasladar, o en su defecto, jugar largo para intentar ganar la segunda pelota. Spoiler: Ambas vías no funcionaron.

Jonathan Gómez (4): Intentó ser ese volante interno que conecte el mediocampo con el tridente ofensivo. Pero quedo en eso, un intento. A su favor se puede mencionar que fue uno de los pocos que acudió a la gambeta en espacio reducido cuando los futbolistas de Godoy Cruz lo marcaban. Esto necesito más Racing.

Nicolás Oroz (4): Fue la gran sorpresa en la alineación titular. Lamentablemente para él no aprovechó la chance. Fue intrascendente su actuación. Mostró cierta displicencia cuando el partido pedía velocidad en la circulación.

Maximiliano Romero (4): A favor del delantero de Racing estuvo la pobre fabricación de sus compañeros, pero el ex Vélez no ayudo para nada cada vez que tocó el balón. Le costó horrores pivotear y no tuvo ningún remate al arco.

Johan Carbonero (5,5): El único que mostró algo de rebeldía en un equipo sin ideas, derrotado tácticamente. Tuvo una chance inmejorable para igualar el marcador en el primer tiempo. Fue la capsula de salida de Racing por la banda izquierda. Todas iban al colombiano. Esto fue un síntoma de las pocas ideas del visitante.

Futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes:

Jonathan Galván (4): Tuvo que reemplazar al capitán de Racing a los 30´ de la primera mitad y entró con la misma energía que sus compañeros. Al contrario de Sigali, el ex Huracán no tiene en sus haberes buena ductilidad a la hora de salir por abajo, y por eso recurrió a balones largos que terminaron en la nada. Como aspecto positivo cabe recalcar la buena presencia ofensiva en cada pelota parada de Racing. Le anularon (con polémica) un gol por offside que hubiera significado el 2-1.

Gabriel Hauche (4): Ingresó al partido cuando este parecía difícil de remontar. Fue realmente poca la intervención del “demonio” en el juego académico. Algún que otro centro es lo único relevante.

Paolo Guerrero (4,5): Los minutos que estuvo en cancha fijó a los centrales de Godoy Cruz haciendo de doble nueve junto a Maxi Romero. Pivoteó correctamente y generó una falta. Ingresó en el 2-0 y poco realmente fue lo que se le puede exigir en un contexto de partido donde brillar en Racing era tarea imposible.

Maximiliano Morález (5): Fue el encargado de crear juego en los últimos 30´ del cotejo. A pesar de sobresalir, debido al mal partido de Racing, y al nefasto estado del terreno de juego, es de lo poco destacable en el equipo de Fernando Gago.

Nicolás Reniero (4): Intervino poco y nada en el juego. Prácticamente no tocó la pelota el tiempo que le tocó jugar. El partido no lo ayudó para nada esta vez.