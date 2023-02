Racing, con show de goles incluido, logró su primera victoria

Viernes 21.30. Frio. Poco más de diez grados de sensación térmica. Las condiciones del campo de juego no eran las mejores. ¿Las tribunas? medias vacías. Así era el contexto en el que se jugaba el Arsenal – Racing por cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Poco le importó al conjunto de Gago que en una ráfaga definió el partido.

El encuentro comenzó tácticamente con una variante introducida por el entrenador académico. Y no por la obvia vuelta de Aníbal Moreno al once titular, algo totalmente esperado luego de que el pulpo de Racing se recuperara de su lesión. La novedad estuvo en la posición de Gabriel Hauche. El Demonio comenzó jugando atrás de Maxi Romero, casi de media punta. Johan Carbonero por izquierda y Matías Rojas por derecha terminaban de conformar el tridente ofensivo.

El partido fue competitivo durante la primera media hora. Tanto La Academia como El Arse tenían intenciones ofensivas interesantes. Racing construyendo desde la posesión, circulando la pelota intentando encontrar el hueco exacto; mientras que el local era más directo, pero no por esto menos peligroso. Sobre la banda derecha Facundo Mura sufrió graves problemas defensivos cuando intentó frenar a Lautaro Guzmán. El ex Talleres lo desbordó en reiteradas oportunidades.

A pesar de las intenciones ofensivas de Arsenal, lo cierto es que la jerarquía es algo fáctico. Se tiene o no. Y muchas veces te hace ganar partidos. Esto se notó en la diferencia de efectividad de ambos equipos. La Academia manejaba la pelota, pero no necesariamente tradujo rápidamente esta tenencia en situaciones claras. Carbonero por izquierda fue lo más peligroso. La posición de Hauche no se terminó de entender.

La diferencia de categoría entre jugadores de ambos clubes fue lo que comenzó a mover la aguja del marcador y terminó liquidando las esperanzas del conjunto de Sarandí. A los 29´ Gonzalo Piovi, de tiro libre, clavó la pelota en el ángulo derecho de Alejandro Medina. Remate impresionante que casi seguro será el mejor gol de la fecha y competirá entre los mejores tantos del torneo.

Por si no fuera poco, Racing pegó fuerte nuevamente apenas nueve minutos más tarde del tanto anterior. Tras un excelso pase de Juan Nardoni, la defensa de Arsenal no achicó como correspondía y Mura terminó mano a mano con el arquero rival. El lateral se dio medio vuelta y casi sin ver remató una pelota que tuvo destino de red. Arriba Racing 0-2 en el Viaducto.

El clima en Sarandí comenzó a ponerse espeso, y no precisamente por el estado meteorológico. Los hinchas del Arse mostraron su descontento con la performance de los dirigidos por Carlos Ruiz. Por otro lado, la dupla Moreno – Nardoni daba cátedra, cada vez se entendían mejor. Los jóvenes mediocampistas jugaron desplegando una experiencia de jugadores diez años más grandes. Por lejos el mejor partido del ex Unión desde que se puso la camiseta celeste y blanca.

Si quedaba alguna duda de la efectividad de Racing, a los 47´ Matías Rojas terminó por despejarlas. Otra vez, de tiro libre, La Academia estiró la ventaja y se puso 0-3. Golazo del paraguayo que, dicho sea de paso, termina su contrato con el club en junio y su futuro es una incógnita. Está claro que con la actuación de hoy los dirigentes de Racing tendrán una presión importante respecto a la renovación.

De esta manera, luego de una exhibición de contundencia, el árbitro Germán Delfino concluyó la primera mitad. Parecía casi imposible pensar que Arsenal tuviera las herramientas para revertir la situación. Y, a sorpresa de nadie, esto fue exactamente lo que pasó.

Juan Nardoni jugó su mejor partido desde que llegó a La Academia. Foto: Racing Club

El segundo tiempo prácticamente le sobró al partido. Racing bajó la guardia y esto permitió que el local tenga varias jugadas y remates de peligro. Pero la poca jerarquía y creatividad del Arse fueron el coctel letal par que casi nada sucediera durante los segundos cuarenta y cinco minutos.

A pesar de los intentos de Fabián Londoño en el ataque local, las situaciones de peligro real generadas fueron casi nulas. Las pocas que tuvo el colombiano terminaron siendo desactivadas por Gabriel Arias o se fueron por arriba del travesaño.

Sin mucho más que jugar, Gago comenzó a realizar cambios teniendo en mente el partido entre semana que tendrá La Academia por Copa Argentina este miércoles. Es por esto que Óscar Opazo, Paolo Guerrero, Héctor Fertoli, Jonathan Gómez y Nicolas Reniero ingresaron para sumar minutos. Poco fue lo que realmente terminaron generando. El partido estaba liquidado hace rato.

Poco más sucedió en la noche fría de Avellaneda. La Academia finalmente pudo conseguir su primera victoria en la LPF. Pese a los tres puntos obtenidos, el buen funcionamiento del equipo fue lo que volvió a dibujar algunas sonrisas en los hinchas académicos. ¿Volvió el Racing de Gago? Será tan solo cuestión de que corran las fechas… lo que sí está claro es que el objetivo será nuevamente ser uno de los animadores principales del campeonato.