Defensa y Justicia, huérfano de ideas

Con gol de Nicolás Servetto, Platense derrotó, como local, a Defensa y Justicia por 1 a 0, en el marco de la octava fecha de la Liga Profesional Argentina de Fútbol. En Vicente López se vio un partido parejo entre el Calamar y el Halcón. Los dos equipos se volcaron en ataque pero cada uno mostró una cara diferente. El cuadro de Florencio Varela buscó más a Nicolás Fernández, quien con su movilidad amenazó a la defensa local.

Mientras tanto la formación conducida por Martín Palermo jugó más colectívamente en búsqueda de Servetto. El goleador del Marrón fue un demonio en el fondo visitante porque tuvo el primer tanto del encuentro que el árbitro Leandro Rey Hilfer, con el aporte del VAR, lo invalidó. Sin embargo unos minutos más tarde, el incipiente artillero del elenco orientado por Palermo se refugió en la zona de fuego y de un rebote convirtió el deseado 1 a 0.

Después en el segundo tiempo se vio otro espectáculo ya que a los dos conjuntos les costó generar situaciones claras. Tense tuvo a favor la buena tarea del autor del gol porque nuevamente estuvo cerca de vencer a Ezequiel Unsain. Como contrapartida los dirigidos por Julio Vaccari extrañaron las conexiones de David Barbona, Santiago Solari y Nico Fernández. La falta de ideas fue el síntoma más significativo que se observó en la escuadra de camiseta amarilla y verde.

A pesar de eso en un avance el ex delantero de Atlético Tucumán anotó el empate pero la revisión del VAR le puso una pausa al cotejo. Finalmente Rey Hilfer estudió la jugada y no convalidó el tanto por una posición adelantada de Fernández. Indudablemente esta resolución traerá horas de opiniones como ocurrió con el empate ante Talleres. Igualmente Defensa no sumó un punto por esta decisión, la escasa elaboración de posibilidades fue el principal argumento de porque cayó en Vicente López.