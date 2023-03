Operativo seducción por el “Jefecito”

“Hablé con Mascherano luego del torneo, él siente que lo mejor es no seguir. Yo le dije que estaba equivocado, pero cuando un tipo que vivió tantos años en la Selección y cree que no tiene que continuar” explicó hace unos días atrás, Lionel Scaloni al ser consultado por el futuro incierto de Javier Mascherano. Después de la dura eliminación en el Sudamericano, el ex mediocampista había presentado la renuncia: “No hay excusa, el que fallé soy yo y me tengo que hacer cargo” dijo en su momento, el ex Barcelona dejando en claro su idea de no continuar como entrenador de la sub-20.

En uno de los tantos homenajes que se llevaron acabó en el país en los últimos días, Claudio Tapia y compañía cambiaron el nombre del tradicional predio ya no se llamará más Ezeiza sino a partir de ahora se denomina Lionel Messi. En este evento que se llevó acabó durante el mediodía del sábado al mismo asistieron algunos dirigentes y capitanes de equipos de la Liga Profesional y Primera Nacional.

Por pedido especial del “10” también en el lugar se encontraban algunos subcampeones del mundo de Brasil 2014 y entre los presentes estaba el oriundo de San Lorenzo. Según trascendió, el entrenador de la Scaloneta tuvo un dialogó con el ex volante y la charla parece que dio fruto producto de que el Jefecito valoró mucho esa conversación en los próximos días dará una respuesta final.

Esto se debe a la chance concreta que el mundial sub20 se organice en nuestro país ante la baja de Indonesia que fue bajado por la FIFA y Argentina es el principal candidato a ser el país anfitrión, en caso de ser así automáticamente clasificará.

La pregunta del millón sería: ¿cambiará de parecer Mascherano y continuará o se mantiene en su postura? Fuentes confirman que el ex River, entre otros tiene un ofrecimiento para calzarse el buso de DT del Al-Rayyan de Qatar.