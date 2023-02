Un Angelito caído del cielo

Uno de los héroes de Lusail sigue brillando y lo está haciendo en un notable nivel, Ángel Di María autor del segundo gol en aquella final contra Francia tras un buen manual de contragolpe y aprovechó la inteligencia de Alexis Mac Allister para vencer la resistencia de Hugo Lloris. En la vuelta en el ámbito de clubes, el futbolista surgido en las inferiores de Rosario Central continua en un notable momento, hace unos días atrás convirtió el único tanto de la Juventus en el duro golpe recibido frente Napoli en el clásico.

Ahora, fue el turno de volver a mostrar una buena imagen hace instantes, el equipo conducido por Massimiliano Allegri después de conocerse la sanción de la quinta de quince puntos debido a un fraude deportivo no pudo y solamente igualó 3-3 ante Atalanta en su casa. En este compromiso contó con presencia argentina, además del mencionado Di María, Juan Musso y José Luis Palomino (se retiró lesionado) fueron titulares en el club de Bérgamo.

Mientras que Leandro Paredes y Matías Soulé, los otros hombres oriundos de nuestro país no tuvieron minutos, estuvieron sentado en el banco de suplentes del dueño de casa. Fue un cotejo con muchas emociones, en el amanecer del espectáculo, a los cuatro minutos apareció Ademola Lookman para estampar el transitorio 1-0.

Sin embargo, a los 25’ de esa etapa inicial, Ederson Silva tocó en el aérea a Nicolo Faglioli y en una primera instancia, Livo Marinelli dio la ley de la ventaja. Pero, el árbitro principal fue llamado por el VAR y señaló la pena máxima, la ejecución estuvo a cargo del “Fideo” Di María en un duelo entre conocidos de la Scaloneta.

Con una sutil definición, el ex Benfica espero hasta último momento el movimiento del ex arquero de Racing y se la cambió de palo para colocar el empate parcial. Esto no era lo único, el rosarino de 34 años sacó un conejo de la galera y atráves de un lujoso taco ubico la subida de Faglioli, el centrocampista mandó un preciso centro para que Arkadiusk Milik, el delantero polaco a un toque transformó el 2-1 final en el cierre de ese primer capítulo.

Por otra parte, en el segundo tiempo comenzó complicado para el elenco de Turín, al minuto Joakim Maehle ponía en partido a los dirigidos por Gian Piero Gasperini y siete minutos más tarde, nuevamente apareció Lookman. En una ráfaga, los “Negriazules” dieron vuelta la historia, hasta los veinte de ese último capitulo y Di María en una jugada de laboratorio a la salida de un tiro libre con un taco asistió a Danilo y el lateral brasileño puso cifras definitivas.

Faltando quince minutos para bajar el telón, el ex Real Madrid, entre otros fue reemplazado y en su lugar ingreso, Fabio Miretti. Con esta unidad con sabor a poco, Juventus llegó a los 23 puntos y está a cinco de alcanzar la línea de Udinese, último en clasificar a los certámenes internacionales del próximo año. En tanto que Atalanta se quedó en la quinta colocación con 35 puntos (uno más que la Lazio-juega el martes desde las 16:45 ante Milán-) y está en puestos de clasificación directa a la próxima Europa League.