Los Incas no levantan cabeza

Atrás ya quedó la victoria en el arranque de esta doble ventana, donde Argentina derrotó por la mínima diferencia a Paraguay por el golazo anotado por Nicolás Otamendi en el inicio del partido en un Más Monumental colmado. Ahora los cañones del equipo conducido por Lionel Scaloni están puesta en la última función de esta fecha FIFA para seguir mandando con puntaje ideal en las Eliminatorias, este martes desde las 23:00 de nuestro país visitará a una desconocida Perú que todavía no consigue quedarse con los tres puntos.

En la jornada anterior, el conjunto dirigido por Juan Reynoso, el entrenador que asumió en agosto de 2022 tras el alejamiento de Ricardo Gareca de la conducción técnica cayó por 2-0 frente Chile en una nueva versión del “Derbi del Pacifico”. Con una nueva actuación pobre en líneas generales no pudo pisar fuerte en el estadio Monumental David Arellano y en los últimos minutos se quedó con las manos vacías, los goles fueron obra de Diego Valdés y Marcos López- en contra-.

En esta etapa rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026, en sus cotejos anteriores en septiembre empató contra Paraguay (0-0) en el debut y perdió agónicamente ante Brasil (0-1). Solamente tiene un punto de nueve disputados, se encuentra en la novena ubicación y hoy por hoy no estaría sacando boleto a la cita mundialista de Canadá, Estados Unidos y México.

Por otra parte, en el anterior Mundial de Qatar, los Blanquirrojos quedaron en la puerta de disputar su segundo certamen consecutivo después de lo que fue su participación en Rusia 2018 y en el repechaje cayeron por penales contra Australia. Fue un duro golpe para sus aspiraciones y la finalización de la era de Gareca como DT.

En suelo ruso, el elenco que era dirigido por el Tigre tuvo un aceptable nivel a pesar que quedaron eliminado en primera ronda, estuvo en el grupo C acompañado por Francia, Dinamarca y precisamente el combinado australiano. La Bicolor con la nueva actualización del ranking FIFA ocupa el eslabón 22°.

Sin embargo, en este último tiempo le está costando sonreír en el ámbito de las Eliminatorias y su último éxito fue en marzo del 2022 cuando venció (2-0) a la Albirroja en el Nacional de Lima con tantos convertidos por Gianluca Lapandula y Yoshimar Yotún. Entre los convocados por el ex director técnico de Cruz Azul, entre otros figuran algunos futbolistas conocidos por haber pasado por nuestro país: Carlos Zambrano (ex Boca Juniors hoy en Alianza Lima), Luis Abram (ex Vélez Sarsfield en la actualidad en el Atlanta de la Major League Soccer), Luis Advíncula (hombre del equipo de Jorge Almirón), Wilder Cartagena (ex Godoy Cruz hoy en el Orlando City) y Paolo Guerrero (ex Racing Club en la actualidad en la Liga de Quito).

Aunque no hay confirmación, el probable once de Perú para recibir a la Scaloneta bajo el arbitraje del venezolano, Jesús Valenzuela estaría compuesto por: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Zambrano, Abram, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yotún, Advíncula, Christofer Gonzáles; Andy Polo y Guerrero serían los apellidos que se perfilan para jugar en la noche del martes en Lima. Tras este compromiso, la Selección de Reynoso en la próxima doble ventana de noviembre se medirá ante Bolivia el jueves 16 y el martes 21 será el turno de verse las caras contra Venezuela.