En la última fecha, Godoy Cruz superó a Sarmiento por 1-0 en el Malvinas Argentinas con gol de Tomás Conechny y aseguró el primer lugar de la Zona B de la Copa de la Liga. Ante este resultado, muchos especulaban con que Daniel Oldrá, ya sin nada en juego, rotaría el equipo para enfrentar a Boca Juniors en La Bombonera y así dar descanso a los titulares antes de jugar los partidos de eliminación directa. Pero después de la caída del xeneize ante Estudiantes por 1-0 en 1 y 57, los de La Ribera están obligados a ganar ante el tomba para clasificar a los cuartos de final. El 'Gato' confirmó que irá con todo, ya que "conviene eliminar a Boca de los playoffs porque sabe jugar ese tipo de partidos", afirmó en Radio La Red.

Boca arrancó el ciclo de Diego Martínez con algunos altibajos que llevaron a cuestionar al nuevo DT. Fue recién después del partido con River, la prueba de fuego, que el hincha comenzó a sentir que el técnico estaba plasmando, poco a poco, su idea de juego. La inclusión de juveniles como Anselmino, Benítez y Saralegui le aportaron frescura al equipo y significó un gran respaldo para las inferiores. Los clásicos ante Racing y San Lorenzo fueron una muestra de carácter del ex entrenador de Tigre y Huracán, ya que supo leer bien lo que pedía el encuentro y revirtió ambos resultados. También, decidió no darle rodaje a jugadores que no estuvieron a la altura en su paso por el club: Fabra, Campuzano, Ramírez, Bullaude, Briasco, etc. Cuando parecía que Martínez había encontrado el equipo y el funcionamiento, llegó la derrota ante el Estudiantes de Eduardo Domínguez y sembró dudas. Ahora, el xeneize deberá ganar para avanzar a la siguiente instancia. De no hacerlo, tendrá que empatar y depender de resultados ajenos y quedará librado a la suerte. Una derrota significaría la eliminación y el peligro del cargo del entrenador.

Diego Martínez no contará entre los convocados con Javier García,, Lautaro Blanco (expulsado), Nicolás Valentini, y Mauricio Benítez. El probable once de Boca estaría compuesto por:

Romero; Advíncula, Figal, Rojo y Saracchi/Fabra; Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón; Cristian Medina; Luca Langoni y Edinson Cavani.

El último antecedente entre ambos también fue por la última jornada de la Copa de la Liga, en este caso de 2023. El equipo de Mariano Herrón superó por 2-1 a los de Oldrá en el Malvinas Argentinas con goles de Merentiel y Figal. López Muñoz marcó para el tomba.

Recordemos que Martínez fue el director técnico de Godoy Cruz en 2020. Dirigió apenas nueve encuentros, con siete derrotas y dos empates.