Con dos bajas y un regreso confirmado

La vuelta de Vargas a la cancha.

El conjunto de la ciudad de Paraná, visitara este domingo a partir de las 18:15 horas al puntero del torneo Boca Juniors en la Bombonera con dos bajas de mucho peso, como lo son Matías Garrido y Marcos Minetti.

Por el lado del volante ofensivo, la lesión por la cual el sanjuanino se perderá el encuentro es por una hernia de disco que padece desde principios de 2017, cabe recordar que su último partido con la camiseta de Patronato fue el 17 de diciembre de 2016 en lo que fue una derrota del conjunto paranaense en su visita a Atlético de Rafaela. Sin el 10 en cancha, el conjunto de Forestello perdió al único jugador que puede romper líneas con asistencias y que sepa manejar el ritmo del equipo, lo cual en varios partidos fue figura y determinante para que el Rojinegro se quede con la victoria.

Por el lado del chamaco, padece un edema óseo de peroné por lo cual no podrá estar a disposición tampoco para este partido. Minetti había tenido problemas en uno de sus tobillos en la visita a Estudiantes en La Plata y después aguantando todo el partido frente a Newell`s Old Boys, donde después del partido se supo la gravedad de su lesión por lo cual no pudo estar frente a Huracán, Independiente y ahora tampoco podrá estar en la visita a Boca. Cuando él no ha estado, el técnico Forestello tuvo que optar por poner en su lugar a Damián Lemos o Nicolás Bertocchi en el mediocampo.

La buena noticia de la semana pasa por la vuelta a la cancha del chileno Gabriel Vargas quien se recuperó de una molestia en uno de sus gemelos que lo venía perjudicando. Con las dos bajas y el regreso del delantero, Patronato se juega una parada complicada en una cancha difícil ante el puntero Boca Juniors.