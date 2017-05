Reserva: No levantan cabeza

Google Plus

Formación inicial ante Sarmiento.Foto: CAP

Una nueva derrota que se sufre, Patronato no logra ganar desde la fecha 15 y el peso de la derrota se nota, quizas cuestión de suerte o no, el negro no logra cortar esta racha negativa.

Este viernes por la tarde, el segundo equipo rojinegro recibía a Sarmiento de junín en el predio La Capillita, en busca de los tres puntos en condicion de local, el santo no pudo cosechar nada. Bajo un cielo gris entre la interminable lluvia, que se presentó en la capital entrerriana, el verde se impuso 0-1 con gol de Santiago Rosa a los 26 minutos del primer tiempo.

Síntesis:

Patronato - Sarmiento

Gol

26’PT Santiago Rosa

Formaciones

Patronato(0): Emanuel Alarcón; Juan Galetto, Pablo Rodríguez, Brian Negro, Santiago Rudolf; Dalmiro Dettler, José Luis Acosta, Gabriel Schvindt, Emanuel Ojeda; Bruno Chávez y Milton Aguilar.

DT: Martín de León.

Sarmiento(1): Pablo Fernández; Luciano Pierce, Ariel Kippes, Federico Pieretto, Martín García; Santiago Rosa, Sergio Quiroga, Juan Gancedo, Brian Jiménez; Eric Palleros y Gian Ottaviani.

DT: Patricio Hernández.

Cambios:

16’ST Benjamín Borasi ingresó por Santiago Rosa(S)

16’ST Matías Fonseca entró por Milton Aguilar (PAT)

22’ST Bautista Hernández ingresó por Brian Jiménez (S)

26’ST Darío Giraudo ingresó por Gian Ottaviani (S)

26’ST Santiago Briñone entró por Gabriel Schvindt (PAT)

42’ST Juan Ignacio Suárez entró por Pablo Rodríguez (PAT)

Amonestados:

12’PT Ariel Kippes (S)

23’PT José Luis Acosta (PAT)

10’ST Juan Galetto (PAT)

17’ST Martín García (S)

28’ST Federico Pieretto (S)

45’ST Dalmiro Dettler (PAT)

Expulsados:

2’ST Emanuel Ojeda (PAT)

47’ST Juan Gancedo (S)

Arbitro: Emanuel Viera

Lugar: La Capillita.