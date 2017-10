La idea de Pumpido toma forma

Google Plus

jugadores celebrando un gol frente a Tigre

El equipo de Pumpido no para de ganar y se ubica en la parte de alta de la tabla de la Superliga. Patronato ganó su tercer partido al hilo y se hace fuerte de local, escenario donde ya ha ganado dos partidos al hilo. El dt ha logrado cambiarle la cara al conjunto entrerriano, quien bajo el régimen anterior no podía sostener una ventaja y mucho menos dar vuelta un resultado.

Durante el primer tiempo Patronato no supo liquidar el resultado, teniendo oportunidades para hacerlo en varias ocasiones, se pudo ver a un equipo partido pero que presionaba bien en la salida del rival, los jugadores de la línea de ataque no se asociaron suficientemente bien con los mediocampistas. Los defensores y los del medio presionaron en la salida del rival e intentaron salir jugando con la pelota al ras del piso pero no lo lograron viéndose obligados a recurrir al pelotazo. El primer gol vino producto de una pelota que peinó Ribas y encontró a Adrian Balboa, quien venció al arquero tucumano y convirtió el uno a cero parcial.

Durante el segundo tiempo Ribas fue el encargado de aumentar el marcador, aunque la defensa no anduvo nada bien intentando achicarle el espacio a los dirigidos por Zielinski estos no pudieron aprovechar todo el espacio que encontraron y también debido a las atajadas de Sebastián Bértoli, no supieron aprovechar sus oportunidades de empatar el partido.

Aun es pronto para que se afiance la idea de juego que Pumpido pretende imponerle a sus dirigidos pero si todo marcha así no hay nada que impida que el equipo de la capital entrerriana pueda jugar un futbol vistoso y sin desprolijidades en el fondo.