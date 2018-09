TRC Semana 1: Estreno con derrota

Sudáfrica : Mtawarira (Kitshoff 52'), Marx (Mbonami 62'), Malherbe (T. du Toit 58'); Etzebeth, P. du Toit; Louw (van Staden 60'), Kolisi, Whiteley; de Klerk (1 Try), Pollard (2 Conversiones); Esterhuizen (Willemse 63'), Am (1 Try-Mapoe 73'); Dyantyi (2 Tries-Papier 74'), Mapimpi (2 Tries), Le Roux.

Argentina : Tetaz Chaparro (Garcia Botta 51'), Creevy (Fortuny 72'), Figallo (Medrano 63'); Petti, Alemanno (Lavanini 54'); Matera (1 Try-Lezana 51'), Kremer, Ortega Desio; Bertranou (Landajo 63'), Sánchez (1 Try, 3 Conversiones); Ezcurra (González Iglesias 80'), Moroni (1 Try); Moyano, Delguy, Boffelli.

ÁRBITRO : Ben O'Keeffe (NZL).