Lions y el dilema de cómo suplantar varias pérdidas cruciales

Por nombres y por el poderío que suelen ejercer en su hogar, el Ellis Park de Johannesburgo, los capitaneados por Warren Whiteley son, para muchos, los grandes favoritos al trofeo de campeón. Solo por detrás de Crusaders, claro. Y pueden afirmarlo con fundamentos: ambos protagonizaron la última final, que tuvo a los neozelandeses como vencedores. Y para los sudafricanos, en cambio, fue su tercer juego decisivo seguido y, asimismo, la tercera vez que fueron parte de la ceremonia de premiación… pero como testigos de lujo. Para este 2019, siguiendo la lógica, los playoffs deberían ser una garantía. Pero, según el criterio de quien escribe, no deben confiarse. Han sufrido bajas de peso -NdR: además de las mencionadas, también las de Rohan Janse van Rensburg, Jaco Kriel, Jacques van Rooyen y Ruan Dreyer- y no sumaron nombres de peso para esta edición que ya está a la vuelta de la esquina.

Lo que Lions haga en el hemisferio sur durante los próximos meses pasará, casi con seguridad, por cómo logren sentirse en los primeros partidos. Es cierto que aún contarán con el poder de try de Aphiwe Dyantyi, la conducción de Elton Jantjies, la fiereza de Kwagga Smith, la experiencia de Whiteley y el todoterreno Malcolm Marx, quien, por escándalo, es el mejor dos del planeta ovalado. Aún así, no son tan candidatos como otros años. Si antes eran vulnerables fuera de su búnker, más lo serán ahora sin varios de sus cabecillas dentro y fuera del terreno de juego. Si sortean con éxito esta problemática, estarán otra vez entre los cuatro mejores; de no ser así, no es descabellado que observen los cuartos de final por televisión.

As de espada: Malcolm Marx. Es más que el “motor” del equipo, es, para la cúpula, una especie de fórmula de Coca-Cola. Sin él, y más allá de los grandes jugadores que tiene De Bruin a cargo, Marx es el más importante. Una topadora en ataque y un depredador en defensa, principalmente en el punto de contacto, donde domina a piacere. En el armado de la alineación, él más catorce, aún teniendo en cuenta que este juego es colectivo y que las grandes batallas se deben ganar en conjunto, pero ahí es donde fallan sus compañeros, quienes siendo fabulosos no están a la altura del supersónico hooker de 24 años.

Revelación: Hacjivah Dayimani. Es una de las grandes esperanzas que tiene Sudáfrica entre los terceras líneas. Ya demostró su capacidad en la pasada campaña, pero todavía no ha explotado. Tiene todo por dar en el alto nivel. Pronto, más de lo que creemos, será una figura y no una apuesta a futuro. Potencia y velocidad para acompañar a bestias como Whiteley y Smith.

Predicción: ¡Fuera de todo! Con Jaguares y Bulls como grandes aspirantes al primer lugar de la Conferencia Sudafricana, en Joburg (tal como se conoce a la ciudad) tendrán que hacer malabares para recrear lo vivido entre 2016 y 2018. Y no ocurrirá. El margen de error de este vaticinio puede acabar con su clasificación, pero jamás con una llegada a una final. Tendrían que alinearse todos los planetas. Finalmente se hará justicia. Lions no fue, no es y no será, al menos por el corto plazo, el segundo mejor representativo de SANZAAR a nivel franquicias. Lo fueron por el ridículo formato que aparentemente pasará a ser historia en 2021, con la rúbrica de un nuevo contrato con los medios de comunicación audiovisuales.

Plantel:

Forwards: Jacobie Adriaanse (pilar), Johannes Jonker (pilar), Danie Mienie (pilar), Carlu Sadie (pilar), Sti Sithole (pilar), Dylan Smith (pilar), Malcolm Marx (hooker), Robbie Coetzee (hooker), Lourens Erasmus (segunda línea), Rhyno Herbst (segunda línea), Robert Kruger (segunda línea), Stephan Lewies (segunda línea), Marvin Orie (segunda línea), Cyle Brink (ala), Hacjivah Dayimani (ala y octavo), Len Massyn (ala), Marnus Schoeman (ala), Kwagga Smith (ala) y Warren Whiteley (octavo).

Backs: Ross Cronjé (medio-scrum), Nic Groom (medio-scrum), Dillon Smit (medio-scrum), Elton Jantjies (apertura), Shaun Reynolds (apertura), Lionel Mapoe (centro y wing), Harold Vorster (centro), Ruan Combrinck (wing y fullback), Aphiwe Dyantyi (wing), Courtnall Skosan (wing), Madosh Tambwe (wing), Andries Coetzee (fullback y wing) y Sylvian Mahuza (fullback y wing).

Altas: Danie Mienie (Toulouse, de Francia), Carlu Sadie (Stormers) y Stephan Lewies (Sharks).

Bajas: Ruan Dreyer (Gloucester, de Inglaterra), Corné Fourie (Stormers), Jacques van Rooyen (Bath, de Inglaterra), Franco Mostert (Gloucester, de Inglaterra), Jaco Kriel (Gloucester, de Inglaterra), Marco Jansen van Vuren (Sudáfrica 7´s), Ashlon Davids (Pumas) y Rohan Janse van Rensburg (Sale Sharks, de Inglaterra).

* Quienes llegaron y se fueron de la franquicia y cuyo país de partida o llegada no figura es porque el movimiento se realizó nacionalmente.

Entrenador: Swys de Bruin.

XV ideal: Ruan Combrinck; Courtnall Skosan; Lionel Mapoe y Harold Vorster; Aphiwe Dyantyi; Elton Jantjies y Ross Cronjé; Warren Whiteley, Hacjivah Dayimani y Kwagga Smith; Marvin Orie y Lourens Erasmus; Johannes Jonker, Malcolm Marx y Danie Mienie.

Calendario: