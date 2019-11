Clap, clap, clap

Al comienzo, aguantó a puro tackle. Tuvo que lucir su bandera porque no estaba fino con pelotas propias. A partir de allí, perdiendo 10-7, la visita fue una turbina que acabó succionándose al tiburón. Nadie hubiese creído en aquel entonces que poco después de una hora más tarde el tanteador final arrojaría una distancia de ¡31! puntos a favor del representativo de la UAR.

En el medio, para que el encuentro culmine 51-17, se produjeron situaciones maravillosas y que nos dibujan una sonrisa con solo recordarlas: en total, siete fueron las llegadas al ingoal por parte de los conducidos por Gonzalo Quesada. Hubo tries de todos los gustos, aunque lo mejor se produjo a lo largo de esos sesenta minutos, con varios jugadores alcanzando el clímax. Uno de ellos, Pablo Matera, quien apoyó por duplicado. El tercera línea surgido en Alumni rindió como lo que es: un jugador de clase mundial. Firme en el contacto, duro en defensa e imparable con la guinda entre sus manos. ¿Quiénes siguieron sus pasos? La pareja de medios compuesta por Tomás Cubelli y Domingo Miotti, el capitán Jerónimo de la Fuente, Emiliano Boffelli, Tomás Lezana, Matías Moroni y Matías Orlando, autor de un hat-trick.

El nivel de Jaguares fue tan superlativo y descomunal que acabó rápidamente con la fortaleza mental de uno de los conjuntos más sólidos y constantes que tiene el certamen de franquicias del hemisferio sur. Acabó siendo un monólogo. La gran diferencia, según el criterio de quien escribe, se produjo debido a que finalmente el elenco argentino pudo plasmar dentro del terreno de juego toda la experiencia recolectada en estos años. Demostraron que su techo es mucho más alto que el de la gran mayoría en esta competición.

Más allá de la algarabía por lo conseguido, que es histórico y quedará impregnado en la historia del deporte ovalado en nuestro país, hubo algunos (pocos) puntos bajos: el scrum durante la primera etapa (no así en el complemento), el lineout (endeble. Usualmente es una de las bases del juego de los Jags) y los errores de manejo en el inicio de la contienda. Nada muy preocupante. Dentro de lo que sí preocupaba, la habitual indisciplina hoy se convirtió en disciplina, con tan solo cinco penales en contra.

Ahora llegará el tiempo de asimilar lo sucedido, festejar internamente y relajarse. Si bien mentalmente tendrán que enfocarse en lo que viene, físicamente gozarán de un merecido descanso. ¿Qué es lo que se avecina? En exactamente dos semanas, el José Amalfitani será testigo del cruce con Brumbies, que hoy le ganó a Lions, en Canberra. Por nivel de uno y otro, Jaguares es el claro favorito para adueñarse del cotejo. A planificarlo con calma y paciencia. Por ahora, clap, clap, clap. Chapeau, plantel. Chapeau, staff.

Síntesis del partido:

Sharks (17): 15- Curwin Bosch; 14- Lwazi Mvovo; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Rob du Preez y 9- Louis Schreuder (C); 8- Dan du Preez, 7- Philip van der Walt y 6- Luke Stringer; 5- Hyron Andrews y 4- Ruben van Heerden; 3- Thomas du Toit, 2- Kerron van Vuuren y 1- Juan Schoeman.

Ingresaron: 16- Feko Mbatha, 17- Mzamo Majola, 18- John-Hubert Meyer, 19- JJ van der Mescht, 20- Jean-Luc du Preez, 21- Grant Williams, 22- Kobus van Wyk y 23- Aphelele Fassi.

Entrenador: Rob du Preez.

Jaguares (51): 15- Joaquín Tuculet; 14- Matías Moroni; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente (C); 11- Emiliano Boffelli; 10- Domingo Miotti y 9- Tomás Cubelli; 8- Tomás Lezana, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Julián Montoya y 1- Nahuel Tetaz Chaparro.

Ingresaron: 16- Agustín Creevy, 17- Mayco Vivas, 18- Enrique Pieretto, 19- Javier Ortega Desio, 20- Rodrigo Bruni, 21- Felipe Ezcurra, 22- Juan Cruz Mallía y 23- Santiago Carreras.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Puntos en el primer tiempo: 3’ Try de Tomás Cubelli convertido por Domingo Miotti (Sharks 0-7 Jaguares). 11’ Try de Hyron Andrews convertido por Rob du Preez (Sharks 7-7 Jaguares). 21’ Penal de Rob du Preez (Sharks 10-7 Jaguares). 33’ y 37’ Tries de Pablo Matera y Matías Orlando convertidos por Domingo Miotti (Sharks 10-21 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 2’ Try de Pablo Matera convertido por Domingo Miotti (Sharks 10-28 Jaguares). 11’ Penal de Domingo Miotti (Sharks 10-31 Jaguares). 13’ Try de Matías Moroni (Sharks 10-36 Jaguares). 16’ Try de Aphelele Fassi convertido por Curwin Bosch (Sharks 17-36 Jaguares). 21’ Penal de Domingo Miotti (Sharks 17-39 Jaguares). 27’ Try de Matías Orlando convertido por Domingo Miotti (Sharks 17-46 Jaguares). 39’ Try de Matías Orlando (Sharks 17-51 Jaguares).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Jueces de touch: Federico Anselmi (Argentina) y Cwengile Jadezweni (Sudáfrica).

Asistente de video: Marius Jonker (Sudáfrica).

Estadio: Kings Park (Durban).