Los Pumas 7's no pudieron conseguir un nuevo Oro en Viña del Mar

Fuente: Prensa UAR

Los Pumas 7s se presentaron en Viña del Mar y Fiji se tomó revancha de lo sucedido en Punta del Este semanas atrás. Si bien los argentinos volvieron a llegar a la final de forma invicta, los fijianos no dejaron que vuelvan a festejar un oro venciéndolos 19 a 12.

El primer día para los jugadores que vestían la Albiceleste fue de gran categoría como el que demostraron la semana anterior en tierras charrúas, comenzando contra Brasil (28-7), Uruguay (24-5) y Estados Unidos (26-0), en cambio el segundo día de juego para los dirigidos por Lucas Borges arrancó de la misma manera contra Colombia (19-7) y Chile (19-17), pero la final demostró el desgaste que el equipo sostenía, aunque hizo frente y tan solo cayó por 7 tantos.

En la tabla de puestos primero quedó el campeón olímpico de Río 2016, segundo la Argentina seguido por Chile y escoltado por Canadá, en el quinto lugar Uruguay por debajo se encuentra Colombia, ante último Estados Unidos y en el último puesto Chile. Por lo tanto, la tabla general del Sudamericana Rugby Sevens 2017 quedo conformada de la siguiente manera:

1 ero: Fiji (41 puntos)

2 do: Argentina (41 puntos)

3 ero: Chile (34 puntos)

4 to: Uruguay (24 puntos)

5 to: Canadá (23 puntos)

6 to: Estados Unidos (23 puntos)

7 mo:Colombia (20 puntos)

8 vo: Brasil (14 puntos)

Dada a conocer la tabla se le da la bienvenida al seleccionado chileno al HSBC World Rugby Sevens Series 2017-2018 en Hong Kong, además de la invitación para los llevados a cabo en el mes de marzo en Las Vegas y Vancouver. También se contarará con una plaza de invitados en Hong Kong para los jugadores de Uruguay por su segundo lugar en la tabla general (Fiji no entraba por ser invitado al Sudamericano y Argentina ya contaba con la plaza).