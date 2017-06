Fecha 8: todos quieren ganar y sumar

Google Plus

Fuente:La Nación

Durante la jornada del sábado se llevaran a cabo los partidos entre:

San Luis vs Hindú

CASI vs CASI

Pucará vs Atlético del Rosario

Asociación Alumni vs La Plata

Regatas Bella Vista vs Belgrano Athletic

Mientras que el domingo, solamente se contará con la transmisión del partido:

Newman vs SIC

El primer encuentro de la fecha se da entre San Luis, que logró reivindicarse en su cancha ganándole a CASI, recibe a Hindú, los de Torcuato no lograron imponerse a sus visitantes y grandes contrincante de los últimos tiempos Belgrano Athletic, por lo tanto será un partido entre el querer volver a sentirle el gusto a la victoria de parte de ambos equipos. Otro de los encuentros será entre Pucará vs Atlético del Rosario, los dos equipos fueron derrotados en la fecha pasada, teniendo en cuenta que los visitantes en esta ocasión son los últimos de la tabla y se encentran en el descenso.

Alumni recibirá a La Plata por esta octava fecha, los visitantes también están en la zona complicada y debe hacer el mismo trabajo que el fin de semana pasado, es decir, ganar, mientras que los locales también desean lo mismo ya que en la séptima fecha se vieron superados por SIC.

Para cerrar la jornada del sábado los dos últimos encuentros serán entre Regatas Bella Vista vs Belgrano Athletic, los de Bella Vista deben ganar para seguir en la lucha mientras, que por el otro lado, los de Virrey del Pino quieren seguir festejando como en la fecha pasada. Y para finalizar la actividad de URBA en el día de hoy, el partido que será televisado a las 14horas, CASI vs CUBA, en donde los flamantes primeros e invictos de este certamen quieren seguir con la punta en solitario visitan a CASI, que se encuentra por debajo de la mitad de tabla y desea arrebatarle a CUBA lo que todos intentaron y no pudieron.

En el día domingo se cerrará la fecha en su totalidad con el encuentro entre Newman vs SIC (15:30hs por ESPN Extra), los bordó se encuentran segundos siguiendole el paso a CUBA y por lo tanto: para continuar de ese modo se encuentran con la presión de ganar, mientras que SIC es el tercero y desea escoltar a los de Villa de Mayo y no más a su contrincante esta fecha. Con un duelo duro y de buen rugby se cerrará esta octava fecha.