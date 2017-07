Kings aprovechó y le ganó a Jaguares

Fuente: Jagures Argentina Oficial

Un encuentro donde las dos franquicias deben agradecer los errores de su contrincante y donde la dinámica de juego se logró en contadas ocasiones.

Los Jaguares no lograban pasar la ovalada por los palos, perdieron la guinda en varios momentos en donde su contrincante supo manejar y resolver con claridad, la defensa fue uno de los principales problemas, lo psicológico cómo viene sucediendo hace un tiempo y, en ambos equipos, los scrum.

Si bien la apertura del marcador fue por los argentinos en todo momento la diferencia entre ambos no pasaba los 7 tantos, por eso el primer tiempo finalizó 20-14 a favor de los locales que contaban con tries de Leguizamón, Bofelli y Sánchez quien también marcó un penal y una conversión, mientras que para los Kings los dos tries que sumaron en al primera parte fueron de Vulindlu y Mapimpi ambos convertidos por Cronjé.

El segundo tiempo fue en el que más notorio se hicieron las fallas y el cansancio que se va acumulando pero en ningún momento se desenfoca del objetivo principal, cómo así tiene acostumbrado al público los argentinos, que mientras más se desencontraba con el juego y por lo tanto con el manejo de la ovalada, el empuje no se pierde aunque el marcador no reflejaba lo mismo. Los tantos en los últimos 40 minutos de juego fueron; para los argentinos, dos tries de Tuculet, y para los sudafricanos nuevamente un try de Mapimpi y uno de Mjekevu, también un penal de Cronjé.

Con está derrota, los Jaguares se despiden de la Argentina para continuar sus últimos dos encuentros por tierras australianas.