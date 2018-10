Sijara Eubanks peleará en UFC 230

La estadounidense Sijara Eubanks (3-2 en MMA, 1-0 en UFC) tiene todo listo para encarar su segundo compromiso en UFC. Tras sus frustrados planes para pelear por el Título Mosca de la entidad frente a la kirguisa-peruana Valentina Shevchenko en UFC 230, enfrentará a una nueva rival en la misma cartelera.

Sarj enfrentará a la oriunda de Wilmington, Estado de Delaware, la veterana Roxanne Modafferi (22-14 en MMA, 1-1 en UFC), ex retadora al Título Mosca, el próximo 3 de noviembre en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, en la cartelera que tendrá como estelar, el duelo por el Título Pesado, entre el campeón Daniel Cormier y Derrick Lewis, que recientemente derrotó a Alexander Volkov en UFC 229.

La última pelea de Eubanks fue el 1° de junio de este año en el Adirondack Bank Center, de Utica, Nueva York, durante el UFC Fight Night 131: Rivera vs. Moraes, donde venció por puntos en decisión unánime en tres asaltos a Lauren Murphy. Las tarjetas de los jueces fueron 30-27 x2 y la restante 29-28.

Por otra parte, el último combate de Modafferi fue el 6 de julio de este año, en el Pearl Theatre de Paradise, Estado Nevada, durante The Ultimate Fighter: Undefeated Finale, allí derrotó por nocaut técnico en la segunda vuelta a su compatriota Barb Honchak.

Cabe destacar que Eubanks se mostró muy molesta en los últimos días por la cancelación de su combate frente a Valentina Shevchenko, en el que iba a estar en puja el Cinturón Mosca UFC Vacante, que iban a sostener en UFC 230 y que finalmente Shevchenko lo disputará frente a Joanna Jędrzejczyk, el próximo 8 de diciembre, en uno de los combates estelares de UFC 231, en Toronto, Canadá. ''Que me pongan en el cartel. En la pelea coestelar. No me importa. Pero que me pongan para ganar una oportunidad titular. Me lo he ganado. Es mi momento. Dejen de manejar esto como un circo'', expresó Sarj en su cuenta de Twitter.

