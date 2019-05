DeRozan brilha, Raptors vencem Pistons na prorrogação e garantem vaga nos playoffs

Com 42 pontos de DeMar DeRozan, o Toronto Raptors superou o Detroit Pistons na prorrogação, na noite desta quarta-feira (7), fora de casa, por 121 a 119. Com o novo triunfo, o sexto seguido, o time do Canadá se consolida cada vez mais na liderança da Conferência Leste e se tornou a primeira equipe classificada para os playoffs.

O confronto começou equilibrado no primeiro quarto, mas o Toronto Raptors largou na frente. Mas no segundo período a superioridade foi do Detroit Pistons, que foi para o intervalo vencendo por 14 pontos. A dupla Blake Griffin e Andre Drummond doutrinou no garrafão e os líderes da Conferência Leste tiveram muita dificuldade de lidar com isso.

No segundo tempo, porém, o Toronto Raptors mostrou porque é o líder da Conferência Leste, à frente de Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Kyle Lowry, que terminou o jogo com 15 pontos e 15 assistências, distribuiu bem as jogadas da equipe. Com DeMar DeRozan inspirado, os canadenses fizeram 40 pontos no terceiro quarto e viraram a partida.

O jogo ficou emocionante no último período. DeRozan protagonizou uma bela enterrada e por pouco não garantiu a vitória aos Raptors. O que impediu foi que Blake Griffin, que terminou a partida com 31 pontos, conseguiu o empate a menos de um segundo para o fim.

Na prorrogação, apesar do desempenho de DeRozan ao longo da partida, quem brilhou foi o reserva Fred VanVleet, um dos destaques do banco da equipe na temporada. O jogador recebeu passe do astro dos Raptors, e sozinho no canto da quadra anotou a cesta que deu a vitória aos canadenses.

Com a vitória, o Toronto Raptors conquistou a 47ª vitória e se mantém na liderança da Conferência Leste, além de já estar garantido nos playoffs. O próximo compromisso é contra o líder da Conferência Oeste, o Houston Rockets, na sexta-feira (9), no Canadá. Já o Detroit Pistons sofreu a 36ª derrota e se vê mais longe da briga dos playoffs, ocupando a 9ª posição da Conferência Leste e cinco vitórias atrás do Milwaukee Bucks. O time de Blake Griffin volta a quadra também na sexta, contra o Chicago Bulls, em casa.

Destaques da partida

Toronto Raptors

DeMar DeRozan: 42 pontos

Kyle Lowry: 15 pontos, 15 assistências, 7 rebotes e 4 roubos

Detroit Pistons

Blake Griffin: 31 pontos

Andre Drummond: 10 pontos e 21 rebotes