Sem dificuldades, Michigan atropela Texas A&M e avança de fase no March Madness

O Michigan Wolverines não encontrou dificuldades para avançar de fase no March Madness. Na noite desta quinta-feira (22), a equipe de número três no Oeste enfrentou o Texas A&M Aggies e conseguiu uma vitória tranquila: 99 a 72.

A única vantagem construído no jogo foi dos Wolverines, que se mostraram superiores desde o primeiro minuto. Com um excelente aproveitamento de arremessos dentro e fora do perímetro, a equipe mais bem ranqueada demonstrou seu domínio durante todo o confronto.

Dessa forma, o primeiro tempo acabou em 52 a 28, uma diferença praticamente irreversível pelo contexto das duas equipes. A grande performance de Moritz Wagner, junto à de outros atletas titulares e reservas de Michigan, também foi essencial para esse placar tão longo.

O enredo da etapa final foi exatamente o mesmo, com a vantagem mantida na casa dos vinte pontos. Sem nenhuma possibilidade de reação, os Aggies sofreram uma derrota arrasadora por 99 a 72, o que fez os Wolverines avançarem para o Elite Eight.

Agora, Michigan espera o vencedor de Florida State e Gonzaga para definir o adversário na próxima fase do March Madness. Definidas as equipes, tal duelo será disputado no sábado (24), em horário ainda não definido.

+ March Madness entra em fase decisiva e times brigam por vaga no Final Four

Destaques

Michigan Wolverines:

Moritz Wagner: 21 pontos

Muhammad-Ali Abdur-Rahkman: 24 pontos, 5 rebotes e 7 assistências

Charles Matthews: 18 pontos e 5 rebotes

Texas A&M Aggies:

Tyler Davis: 24 pontos e 8 rebotes

Robert Williams: 12 pontos e 6 rebotes