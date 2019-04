March Madness: Loyola surpreende outra vez e favoritos são eliminados no Sweet 16

As zebras continuam atacando no March Madness. Na abertura do Sweet 16, na quinta-feira (22), apenas o Michigan sobreviveu entre os favoritos da noite. Kentucky, Gonzaga e Nevada ficaram pelo caminho, e Loyola Chicago voltou a surpreender e decidirá a vaga no Final Four durante o fim de semana.

Após ser vice-campeão do Final Four no ano passado, Gonzaga ficou pelo caminho ao ser derrotado pelo Florida State por 15 pontos de diferença, e o sonho de brigar pelo título nacional outra vez terminou. Já Kentucky assumiu o favoritismo de sua região após a eliminação dos favoritos, mas perdeu para o Kansas State em jogo muito equilibrado.

Foto: Getty Images

Entre os favoritos da noite, quem não teve dificuldades foi a equipe de Michigan. Os Wolverines atropelaram o Texas A&M por quase 30 pontos de diferença e avançaram para o Elite 8. Destaque para a ótima atuação coletiva do time, que teve dois jogadores acima de 20 pontos e um acima de 15.

O grande jogo da noite foi entre as duas grandes zebras da região sul, entre Nevada e Loyola Chicago. O jogo foi muito equilibrado, com superioridade de Loyola no primeiro tempo e de Nevada na etapa final, mas Marques Townes liderou a equipe de Chicago a vitória com 18 pontos.