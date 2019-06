Kevin Durant vai negociar com quatro equipes durante free agency

O mundo da NBA voltou a ter uma notícia bombástica e outra vez sobre Kevin Durant. Após rejeitar o ''Player Option'' com o Golden State Warriors, o ala planeja se reunir com quatro equipes na Free Agency, o próprio Warriors, Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers e New York Knicks, segundo o jornalista da ESPN americana, Adrian Wojnarowski.

Story filed to ESPN: Golden State’s Kevin Durant is planning to engage four teams in discussions upon the opening of NBA free agency on Sunday – the Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers, New York Knicks and Warriors, league sources tell ESPN.