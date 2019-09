Espanha derrota Argentina na final e conquista o bicampeonato do Mundial de Basquete

Pintou o campeão da Copa do Mundo de Basquete. Com grande atuação, a Espanha derrotou a Argentina por 95 a 75 neste domingo (15), na Wukesong Sport Arena, em Pequim, e conquistou o segundo título Mundial em sua história.

No primeiro período, os espanhóis abriram boa vantagem logo no começo, ao decorrer, os argentinos encostaram no placar, mas a Espanha voltou a abrir pontos e venceu por 23 a 14. No segundo, a partida ficou mais equilibrada. No início, Laprovittola anotou sete pontos seguidos para a Argentina e diminuiu o placar, mas a Espanha conseguiu vencer. O placar do primeiro tempo terminou 43 a 31 para a equipe comandada por Sergio Scariolo.

A Espanha voltou a vencer por boa vantagem. No terceiro período, os campeões marcaram 12 pontos seguidos e conseguiram vencer por 23 a 16. No último e decisivo período, a Argentina chegou a diminuir a vantagem para 12 pontos, mas os espanhóis conseguiram manter boa distância. No final, foram 20 pontos de vantagem para os europeus.

O cestinha da partida foi Gabriel Deck, ala argentino que anotou 24 pontos e teve 77% dos arremessos certos em quadra. Pela Espanha, Ricky Rubio marcou 20 pontos, sete rebotes, três assistências e 54% dos arremessos certos.

Premiações

Melhor da partida: Além de ser o cestinha da Espanha na partida, Ricky Rubio foi eleito o melhor jogador da final.

MVP do Mundial: Ricky Rubio foi eleito o MVP da Copa do Mundo. O armador espanhol teve médias de 16.4 pontos, 4.6 rebotes e 6 assistências por jogo.

Foto: Divulgação/FIBA World Cup

Quinteto da Copa do Mundo: Bogdan Bogdanović (Sérvia), Evan Fournier (França), Ricky Rubio (Espanha), Marc Gasol (Espanha) e Luis Scola (Argentina), foram eleitos para a seleção do Mundial.