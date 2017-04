Harden dá show e Rockets vencem Thunder na primeira partida dos playoffs

Houston Rockets e Oklahoma City Thunder se enfrentaram na Toyota Center, no Texas, na noite deste domingo (16) pela primeira partida da série melhor de sete jogos dos playoffs da conferência oeste da NBA. Em grande noite de James Harden, a equipe de Houston bateu o Thunder por 118 a 87. O ala-armador dos Rockets foi o cestinha da partida com 37 pontos e comandou a vitória.

O resultado faz os Rockets largarem na frente na série. A segunda partida ocorre na quarta-feira (19), às 21h, novamente no Texas.

Em primeiro tempo equilibrado, Rockets saem na frente

Com bola em jogo em Houston, os Rockets começaram na frente com Capela, após boa assistência de Harden. Patrick Beverley deu sequência ao bom início dos Rockets com uma bola de três e uma de dois pontos em sequência. Steven Adams e André Roberson foram os primeiros a pontuar para o Thunder, o segundo com uma bola de três pontos.

No duelo particular entre Russell Westbrook e James Harden, o barba começou melhor com duas assistências e 3 rebotes, mas o jogador de Oklahoma pontuou primeiro.

Patrick Beverley comandava os Rockets no início de jogo onde foi aberta uma pequena vantagem. O Thunder foi atrás e Westbrook empatou o duelo. Harden apareceu pra pontuar e recolocar a franquia da casa na frente. Na reta final do período, os Oklahoma City Thunder cresceu e fechou em 29 a 27.

No segundo período, uma partida absolutamente equilibrada. James Harden chamou a responsabilidade no início e virou o jogo para a franquia do Texas. Patrick Beverley acertou uma linda bola de três pontos para os Rockets também. O Thunder não deixou os donos da casa abrirem larga vantagem graças a Ennes Kanter e Jerami Grant.

Harden e Westbrook acirravam o duelo particular. O primeiro acertou bola de dois e os Rockets abriram vantagem de três pontos, que foi pelo ralo na bola de três do armador de Oklahoma.

Na reta decisiva do quarto, o jogo pegou fogo e os Rockets cresceram com Capela e James Harden sendo que o pivô fez uma absurda cesta de 2 pontos e sofreu uma falta, mas a cesta não foi validada. Apesar da boa noite de Roberson e Westbrook, os Rockets fecharam o primeiro tempo em 59 a 54.

Rockets disparam e vencem Thunder

O início do terceiro período foi melhor para a franquia do Texas, que abriu vantagem curta para o Thunder. Harden iniciou o período com duas bolas de três. O Houston com Harden e Beverley disparou na frente, abrindo vantagem de 13 pontos. Pelo Thunder, Westbrook antingiu o duplo-duplo no jogo.

O quarto dos Rockets era impecável. James Harden chegou aos 31 pontos na partida, Beverley aos 19. O Thunder ficou atrás no placar apesar da excelente atuação de Westbrook. O quarto acabou em 89 a 74 para o Houston Rockets.

O último período começou e o Houston foi pra garantir a vitória. Beverley começou fazendo pontos e ampliando a larga vantagem da franquia do Texas. A equipe de Houston atingiu os 100 pontos no jogo com grande atuação de Clint Capela, Eric Gordon e Lou Williams no último quarto.

Na reta final do quarto, Harden atingiu 37 pontos e os Rockets abriram absurdos 32 pontos de vantagem. O Thunder já não tinha mais reação, McDermott ainda tetou com bola de três mas o Houston Rockets venceu por 118 a 87.

Números do jogo:

James Harden (HOU): 37 pontos, 9 assistências e 7 rebotes

Patrick Beverley (HOU): 21 pontos, 3 assistências e 10 rebotes

Russell Westbrook (OCK): 22 pontos, 7 assistências e 11 rebotes

André Roberson (OKC): 18 pontos, 1 assistência e 7 rebotes