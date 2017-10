Guia VAVEL NBA 2017/18: Los Angeles Clippers

Foto: Hugo Alves/VAVEL

Desde que acertou com Chris Paul na temporada 2011/12 o Los Angeles Clippers se firmou como uma das forças da Conferência Oeste e mudou de patamar dentro da liga. Porém, a saída do armador rumo ao Houston Rockets virou divisor de águas na franquia. Para a temporada 2017/18, os Clippers apostam na liderança de Blake Griffin para iniciar uma renovação.

Além de perder Chris Paul, os Clippers perderam outros jogadores importantes de rotação, como J.J. Redick, Jamal Crawford e Luc Mbah a Moute. Por outro lado, a franquia conseguiu manter DeAndre Jordan e se reforçou com Lou Williams, Patrick Beverley, Danilo Galinari e Milos Teodosic - este último que fez uma ótima pré-temporada.

Com um elenco bastante mudado e com outras franquias mais fortes dentro da Conferência Oeste, não dá para se esperar muito do Los Angeles Clippers na temporada 2017/18, porém, os angelinos tem um elenco capaz de garantir uma das oito vagas para os playoffs, principalmente pelo fato de ter Doc Rivers como treinador.

Temporada 2016/17

Com um elenco forte, o Los Angeles Clippers iniciou a temporada com a expectativa de brigar por vaga nas finais da Conferência Oeste. Porém, ao longo da temporada sofreu com lesões do 'Big Three' formado por Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan.

Os Clippers conseguiram a marca de 50 vitórias na temporada e foram para os playoffs pela sexta vez consecutiva, porém foram eliminados pelo Utah Jazz em sete jogos, perdendo o jogo decisivo dentro do Staples Center, em Los Angeles.

Quem é o craque?

Com a saída de Chris Paul, o protagonismo do Los Angeles Clippers passou a ser de Blake Griffin. Apesar do elenco ainda possuir o pivô DeAndre Jordan, Griffin é a grande estrela da equipe. O ala-pivô renovou com a franquia e agora possui um dos maiores contratos da história da liga.

Embora sofra com muitas lesões, Blake Griffin tem um talento e capacidade enorme, sendo um dos melhores alas-pivô da liga. Na temporada 2016/17 jogou em 61 partidas e teve médias de 21 pontos e oito rebotes por jogo.

Conheça o Los Angeles Clippers

Quinteto inicial: Patrick Beverley, Austin Rivers, Danilo Galinari, Blake Griffin e DeAndre Jordan.

Quem chegou: Patrick Beverley, Lou Williams, Danilo Galinari, Sam Dekker, Willie Reed, Jawun Evans, Montrezl Harrell, Marshall Plumlee, Sindarius Thornwell, Jamil Wilson e Milos Teodosic.

Quem saiu: Chris Paul, J.J. Redick, Jamal Crawford, Brandon Bass, Alan Anderson, Raymond Felton, Luc Mbah a Moute, Marreese Speights, Paul Pierce e Diamond Stone.

Técnico: Doc Rivers.

Arena: Staples Center.

Uniformes 2017/18