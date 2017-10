Stephen Curry brilha e lidera Warriors em vitória sobre Raptors

Pela primeira vez na liga chegando a duas vitórias consecutivas, o Golden State Warriors recebeu o Toronto Raptors na Oracle Arena e venceu a sua terceira partida na temporada. Em um duelo complicado contra a equipe de Toronto, os Warriors suaram um pouco para vencerem, mas garantiram a vitória por 117 a 112 com grande partida de Stephen Curry e Kevin Durant. Perdendo por cinco pontos até os minutos finais, os Warriors tiveram recuperação incrível e viraram o placar aplicando 10 a 0 nos Raptors.

Na vitória sobre os Raptors, Stephen Curry foi o destaque da partida com 30 pontos e 5 assistências, seguido de Kevin Durant com 29 pontos. Os Raptors tiveram DeMar DeRozan como principal destaque, anotando 24 pontos no jogo, seguido de Pascal Siakam com 20 pontos.

Depois de um início pouco esperado pelos torcedores dos Warriors, a equipe já foi derrotada duas vezes em cinco partidas e se encontra agora na 6ª posição do Oeste. Na outra conferência da liga, os Raptors que agora somam duas vitórias e duas derrotas se encontram na 7ª posição do Leste.

Próximas partidas: as duas equipes voltam às quadras na sexta-feira (27) e jogando no mesmo horário. O Golden State novamente jogará em casa, mas desta vez enfrentando o Washington Wizards na Oracle Arena. Por outro lado, o Toronto viaja para fazer mais uma partida fora de casa, onde irá enfrentar o Los Angeles Lakers no Staples Center. As duas partidas ocorrerão às 00h30, na madrugada de sexta para sábado.

Raptors começam melhor, mas Warriors dominam primeiro tempo

A equipe de Toronto teve um início melhor na partida. Abrindo o placar do jogo e liderando a partida até metade do primeiro período, os Raptors mostravam para os Warriors que não seria uma partida fácil. Porém ainda no quarto inicial de jogo, os Warriors conseguiram tirar a vantagem dos Raptors e virou a partida, terminando o primeiro período em 29 a 26 para os donos da casa.

Draymond Green foi o principal nome dos Warriors neste início, com 9 pontos e 6 rebotes. DeMar DeRozan foi responsável por 11 pontos da equipe de Toronto e cestinha da partida até o momento.

No segundo período de jogo os Warriors viram os Raptors recuperarem a liderança, mas durou pouquíssimo tempo até que a equipe de casa voltasse a liderar no placar e abrisse boa vantagem de 10 a pontos a frente no marcador. Com os Warriors já dominando a partida, parecia que o jogo tinha ficado tranquilo para a equipe da casa, que acabou levando para o intervalo a vantagem de 61 a 53.

Klay Thompson que anotou 15 pontos apenas no segundo período foi para o intervalo com 18 pontos, sendo o maior pontuador da partida. Pelo lado dos Raptors, DeMar DeRozan continuou sendo o principal pontuador da equipe com os mesmos 11 pontos, mas seguido de Jakob com 10 pontos.

Raptors crescem no fim, mas Warriors viram e garantem vitória

Voltando muito bem do intervalo, os Warriors tiveram grande início de terceiro período, aumentando ainda mais a sua vantagem pra cima da equipe de Toronto. Em boa atuação dos donos da casa, os Warriors chegaram a abrir 14 pontos de vantagem sobre os visitantes no início do quarto. Embora a vantagem tenha caído um pouco no final do período, o terceiro quarto foi de domínio total e liderança absoluta dos Warriors.

Terminando o terceiro período em 91 a 86 para os Warriors, a equipe da casa teve três jogadores passando da casa dos 20 pontos: Curry com 23, Durant e Thompson com 20 pontos. Nos Raptors o principal destaque da equipe era Pascal Siakam com 20 pontos na partida.

Entrando para o último período com pequena vantagem de cinco pontos, a equipe da casa se viu em dificuldade na partida e, mesmo abrindo 11 pontos de frente no início do último quarto, acabou vendo os Raptors virando o placar nos minutos finais. Com os Raptors virando a partida e liderando por cinco pontos a poucos minutos do fim, os Warriors precisaram contar com suas estrelas para não deixar a vitória escapar.

Em um final de jogo impecável do Golden State, a equipe da casa conseguiu engrenar uma sequência de 10 a 0 sobre os Raptors e virou a partida de 112 a 107 para 117 a 112, sem dar chance para os Raptors no final. Com grande partida de Curry com 30 pontos e Durant com 29 pontos, os Warriors conquistaram sua terceira vitória na temporada.

Destaques da partida:

Golden State Warriors

Stephen Curry: 30 pontos, 5 assistências, 4 rebotes e 3 roubos

Kevin Durant: 29 pontos, 5 assistências e 4 rebotes

Klay Thompson: 22 pontos, 8 rebotes e 5 assistências

Draymond Green: 15 pontos, 11 rebotes e 6 assistências

Toronto Raptors

DeMar DeRozan: 24 pontos, 6 assistências e 6 roubos

Pascal Siakam: 20 pontos

Kyle Lowry: 14 pontos, 9 assistências e 4 rebotes