Celtics conseguem virada, vencem Thunder e conquistam sétima vitória seguida

Após começar perdendo os dois primeiros jogos, o Boston Celtics parece ter superado o trauma da lesão de Gordon Hayward e alcançou a sétima vitória seguida ao bater o Oklahoma City Thunder por 101 a 94, na noite desta sexta-feira (4). Com 25 pontos, Kyrie Irving foi o destaque do jogo, principalmente por ter decidido no último quarto.

Com a sétima vitória consecutiva, o Boston Celtics assumiu a liderança da Conferência Leste e, no momento, possui também a melhor campanha da liga na temporada. Os Celtics voltam a quadra no domingo (5), quando tem confronto direto contra o Orlando Magic, fora de casa.

Já o Oklahoma City Thunder, apesar de possuir o atual MVP e ter contratado estrelas como Carmelo Anthony e Paul George, continua sofrendo de irregularidade. São quatro vitórias e quatro derrotas em oito jogos. O Thunder volta a quadra também no domingo, fora de casa, contra o Portland Trail Blazers.

Thunder mostra superioridade e consegue abrir 18 pontos de vantagem

O Oklahoma City Thunder não teve pena do Boston Celtics no primeiro tempo. O ataque funcionou bem, com destaque para Paul George, e a defesa conseguiu anular a equipe de Boston. Kyrie Irving precisou de 18 minutos para anotar seus primeiros pontos na partida.

Avassalador, o Thunder venceu o primeiro quarto por 31 a 18 e no segundo período conseguiu chegar a aumentar a vantagem para 18 pontos, indo para o intervalo com 55 a 37 no placar. Paul George e Russell Westbrook lideravam a equipe.

Irving comanda reação e Celtics vencem Thunder de virada

Depois de uma atuação apagada no primeiro tempo, Kyrie Irving acordou para o segundo tempo. Mas demorou um pouco. O despertar do armador dos Celtics só aconteceu no fim do terceiro quarto, quando anotou nove pontos em sequência e ajudou na vitória da equipe no período por 30 a 16, acabando com quase toda a vantagem do Thunder.

Os Celtics só conseguiram assumir a liderança do placar quando restavam cinco minutos para acabar o jogo. Al Horford foi decisivo no último quarto com bolas de três decisivas e um arremesso curto já nos minutos finais. Mas o Thunder se manteve vivo até o final. Paul George tentou deixar a partida com diferença de uma posse de bola, mas Kyrie Irving acabou decidindo para os visitantes.

Destaques do jogo

Oklahoma City Thunder

Paul George: 25 pontos e 10 rebotes

Russell Westbrook: 19 pontos e 11 assistências

Carmelo Anthony: 10 pontos e 14 rebotes

Boston Celtics

Kyrie Irving: 25 pontos e 6 assistências

Al Horford: 20 pontos e 8 rebotes

Jaylen Brown: 10 pontos e 12 rebotes