No duelo dos líderes, Celtics vencem Warriors de virada e mantém sequência de vitórias

No grande duelo entre as duas melhores equipes do campeonato até o momento, ambas líderes de suas conferências, o Boston Celtics recebeu o Golden State Warriors na Arena TD Garden e venceu mais uma partida, chegando a 14 vitórias seguidas. Mesmo com o domínio dos Warriors em boa parte da partida, os Celtics conseguiram grande virada e venceram por 92 a 88, mesmo depois de estar perdendo por até 17 pontos de diferença para os Warriors. O grande destaque dos Celtics na partida foi Jaylen Brown que anotou 22 pontos e 7 rebotes.

Com uma grande partida e poder de reação dos Celtics, a equipe de Boston teve todos os seus titulares passando da casa dos 10 pontos na partida para conseguir a bela virada sobre o Golden State. Nos Warriors, em uma noite ruim de Stephen Curry com apenas 9 pontos e Klay Thompson com 13 pontos, o único nome de destaque na equipe foi Kevin Durant que anotou 24 pontos e foi o cestinha da partida.

Com a vitória sobre os Warriors, o Celtics se mantém firme na liderança da Conferência Leste com apenas duas derrotas e 14 vitórias, sendo todas consecutivas. Uma expressiva marca. Enquanto isso, os Warriors com 11 vitórias e agora 4 derrotas perderam a liderança da Conferência Oeste para o Houston Rockets que venceu os Suns e chegou a 12 vitórias e 4 derrotas.

Próximas partidas: As duas equipes voltam às quadras no sábado (18) e no mesmo horário. O Boston Celtics visita o Atlanta Hawks às 22h30, no Philips Arena. Enquanto o Golden State Warriors novamente jogará fora de casa, enfrentando o Philadelphia 76ers no Wells Fargo Center, também às 22h30.

Warriors dominam os Celtics e lideram o primeiro tempo

Depois de os Celtics começarem na frente no primeiro período, os Warriors começaram a esquentar na partida e tomaram a frente, não saindo mais da liderança no placar. Chegando a abrir 10 pontos de frente, o Golden State superou o Boston no primeiro quarto e venceu o período pelo placar de 28 a 18, tendo Kevin Durant com 8 pontos e Nick Young com 7 pontos, liderando os Warriors.

No segundo período de partida com um domínio total e absoluto dos Warriors, os visitantes lideraram o quarto de ponta a ponta e foram abrindo grande vantagem sobre os Celtics. Chegando a estar na frente com 17 pontos de vantagem, os Warriors se encaminhavam para uma vitória contra a equipe de melhor campanha na temporada. Porém nos minutos finais os Celtics mostraram uma reação e diminuíram a vantagem do GSW, terminando o primeiro tempo em 47 a 42 para os visitantes. Kevin Durant com 12 pontos e Jaylen Brown com 11 foram os líderes de suas equipes.

Celtics viram pra cima dos Warriors e vencem mais uma

Voltando do intervalo depois de uma ótima reação dos Celtics tirando 12 pontos de vantagem dos Warriors, o Golden State começou o terceiro período com tudo e novamente voltou a abrir larga vantagem sobre os donos da casa. Mais uma vez liderando com 17 pontos de frente, os Warriors viram os Celtics terem mais uma grande reação e, desta vez, com os mandantes da partida conseguindo virar o placar de jogo ainda no terceiro período, mas terminando o quarto empatado em 68 a 68. Kevin Durant anotou 19 pontos e Jaylen Brown já somava 22 pontos.

Entrando no último período de partida com tudo igual no placar e as duas equipes brigando pela vitória, o duelo dos líderes foi muito disputado e apertado. Com o placar bastante disputado e diversas trocas de liderança, os Celtics levaram a melhor e, anotando 6 pontos seguidos no final do jogo, conseguiram grande virada para vencer a partida pelo placar de 92 a 88, chegando a 14 vitórias consecutivas na temporada. Jaylen Brown foi o grande nome da equipe com 22 pontos e 7 rebotes, enquanto Kevin Durant foi o cestinha da partida e estrela solitária dos Warriors com 24 pontos.

Destaques da partida:

Boston Celtics

Jaylen Brown: 22 pontos e 7 rebotes

Al Horford: 18 pontos e 11 rebotes

Kyrie Irving: 16 pontos, 6 assistências e 5 rebotes

Golden State Warriors

Kevin Durant: 24 pontos, 3 rebotes

Klay Thompson: 13 pontos e 7 rebotes