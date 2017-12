Los Angeles Lakers x Golden State Warriors ao vivo online pela NBA

Obrigado a todos que acompanharam a partida em tempo real. Siga a VAVEL Brasil nas redes sociais e continuem por dentro de todas as notícias do mundo dos esportes. Até a próxima.

O Los Angeles Lakers volta a quadra na quarta-feira (20), contra o Houston Rockets, no Texas. Já o Golden State Warriors recebe o Memphis Grizzlies, em Oakland, também na quarta-feira.

O Golden State Warriors alcançou a 24ª vitória na temporada e se mantém em segundo lugar na Conferência Oeste. Já o Los Angeles Lakers possui apenas dez vitórias e sofreu 18ª derrota, ocupando a 11ª posição.

FIM DE JOGO!

OT - Lonzo Ball tenta invadir o garrafão para anotar mais dois pontos e empatar o jogo, mas David West acerta o toco e garante a vitória dos Warriors.

OT - Kevin Durant faz dois pontos decisivos. Warriors na frente por dois pontos faltando seis segundos.

OT - Julius Randle empata a partida convertendo um lance livre.

OT - Lonzo Ball faz cinco pontos em sequência outra vez e os Lakers assumem a liderança do placar pela primeira vez na prorrogação.

OT - Kevin Durant resolveu ser decisivo na prorrogação. Warriors na frente por quatro pontos.

OT - Lonzo Ball faz cinco pontos seguidos, incluindo um arremesso de três pontos, e os Lakers voltam ao jogo.

OT - Kevin Durant faz cinco pontos seguidos e o Lakers pede tempo. Luke Walton vai tentar organizar a equipe.

OT - COMEÇA A PRORROGAÇÃO!

FIM DO ÚLTIMO QUARTO!

4ºQ - Caldwell-Pope erra arremesso que poderia dar a vitória ao Lakers e o jogo vai para a prorrogação.

4ºQ - Lakers conseguem o empate com Ingram no último minuto e Warriors não conseguem abrir vantagem na sequência.

4ºQ - Lakers perdem duas oportunidades seguidas de conseguir empatar a partida outra vez. Warriors permanecem na frente por dois pontos.

4ºQ - Warriors marcam duas bolas de três pontos seguidas depois do Lakers conseguir o empate. Luke Walton pede tempo para tentar organizar a equipe.

4ºQ - Primeira metade do último quarto foi extremamente equilibrada. Lakers conseguiram empatar a partida depois de perder por dez pontos.

4ºQ - COMEÇA O ÚLTIMO QUARTO!

FIM DO TERCEIRO QUARTO!

3ºQ - Warriors chegou a vencer por dez pontos, mas os Lakers cortou a diferença e a partida permanece em aberto.

3ºQ - Kuzma lidera os Lakers em pontos mesmo saindo do banco. É o destaque da partida no terceiro quarto e vai mantendo o time da casa na partida.

3ºQ - Ingram cai estranho, sentiu algum problema e foi receber atendimento no vestiário, mas voltou para a partida. Nada grave.

3ºQ - Kevin Durant não está com a pontaria boa, mas vai liderando os Warriors em pontos.

3ºQ - Lakers começam melhor e tentam diminuir a vantagem dos Warriors.

3ºQ - COMEÇA O TERCEIRO QUARTO!

O time do Los Angeles Lakers e do Golden State Warriors permaneceram em quadra durante a cerimônia. Kobe Bryant falou com todos ao final das homenagens, com abraço especial em Kevin Durant e Lonzo Ball.

Além de todos esses jogadores ex-Lakers, craques que fizeram história em outras franquias, como o lendário pivô Bill Russell, e o Allen Iverson, também presenciaram o evento. São muitos craques e muita história dentro do Staples Center.

Alguns ídolos dos Lakers, que também possuem camisas aposentadas, como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Elgin Baylor, James Worthy e Shaquille O'Neal, marcaram presença na cerimônia. Não menos importantes, mas também ex-jogadores da franquia e que jogaram com Kobe Bryant, Derek Fisher e Lamar Odom também estiveram presentes.

Imortalizado. Kobe Bryant é o único jogador na história com duas camisas aposentadas pela mesma franquia.





Após Magic Johnson, a dona da franquia Jeanie Buss discursou e agradeceu Kobe Bryant pelo serviço.

Após a exibição da animação, Kobe Bryant entra em quadra e é recebido com aplausos. Magic Johnson entra em seguida para discursar.

Chegou o momento mais esperado da noite. O telão do Staples Center exibe uma animação com a carta de despedida de Kobe Bryant.

FIM DO SEGUNDO QUARTO!

2ºQ - QUEM É QUE SEGURA? Larry Nance Jr foi com tudo para cima de Kevin Durant e protagonizou uma das melhores enterradas da temporada.

2ºQ - Lakers é melhor no segundo quarto, mas a superioridade diminuiu nos últimos minutos. Warriors conseguiu equilibrar a partida e se mantém na liderança.

2ºQ - Warriors anotam sete pontos seguidos e a diferença aumenta para sete. Destaque para Klay Thompson que mais uma vez acertou da linha de três pontos.

2ºQ - Kyle Kuzma responde para os Lakers também marcando cesta de três pontos.

2ºQ - Klay Thompson arremessa de longe e marca mais três pontos para os Warriors. Lakers pede tempo.

2ºQ - Lakers diminui a diferença para apenas dois pontos. Começa vencendo o segundo período por 10 a 4.

2ºQ - Lakers começa melhor no segundo quarto e corta a diferença para apenas quatro pontos. Warriors pede tempo, mas lidera o placar por 34 a 30.

2ºQ - COMEÇA O SEGUNDO QUARTO!

Só mais 12 minutos de jogo pela frente até a cerimônia de retirada das camisas do Kobe Bryant. Será que tem torcedor ansioso por aí?

FIM DO PRIMEIRO QUARTO!

1ºQ - Julius Randle entra no garrafão, tromba com a marcação e faz mais dois pontos para os Lakers antes de terminar o primeiro quarto.

1ºQ - Nick Young se livra da marcação e arremessa do canto para anotar mais três pontos para os Warriors. Jogador recebeu algumas vaias.

1ºQ - Warriors fez 13 pontos seguidos e abriram 29 a 20, mas Jordan Clarkson fez os Lakers voltarem a pontar com uma bela enterrada.

1ºQ - Lakers não conseguem trabalhar a bola e construir jogadas. Luke Walton para a partida para tentar organizar a equipe. Warriors na frente por dois pontos e com um lance livre ainda para cobrar.

1ºQ - Warriors começam a entrar no jogo e já empataram a partida. A única baixa é o começo ruim de partida de Kevin Durant.

Com a filha mais nova no colo, Kobe Bryant acompanha o jogo entre Lakers e Warriors ao lado da família.





1ºQ - AQUI NÃO! Caldwell-Pope se recuperou na marcação e voltou com tudo para a defesa para bloquear o arremesso de Casspi.

1ºQ - SAI DA FRENTE! Julius Randle vai com tudo para atacar o aro e enterra em cima de Kevin Durant.

1ºQ - Equipes começam a fazer mudanças depois da metade do primeiro quarto. Iguodala, Casspi e Cook entraram nos Warriors, e Kuzma, Randle e Brewer entraram nos Lakers.

1ºQ - Os pivôs Brook Lopez e JaVale McGee começam a partida como os cestinhas com seis pontos cada.

1ºQ - Quatro titulares do Lakers já pontuaram nesses primeiros minutos de partida. Brook Lopez lidera a equipe com quatro pontos e somente Caldwell-Pope está zerado. Warriors pede tempo. Lakers vence por 12 a 8.

1ºQ - Lonzo Ball tentou infiltrar, mas foi bloqueado por Jordan Bell. No ataque seguinte, acertou arremesso de três pontos.

1ºQ - Ingram invade o garrafão e faz mais dois pontos para os Lakers. O último encontro contra Kevin Durant marcou um duelo espetacular.

1ºQ - McGee abre o placar da partida, mas o Lakers empata com o também pivô Brook Lopez.

1ºQ - COMEÇA A PARTIDA!

Los Angeles Lakers não tem desfalques para a partida. Já o Golden State Warriors não pode contar com Stephen Curry, Draymond Green e Zaza Pachulia.

GOLDEN STATE WARRIORS CONFIRMADO:



Patrick McCaw

Klay Thompson

Kevin Durant

Jordan Bell

JaVale McGee

LOS ANGELES LAKERS CONFIRMADO:



Lonzo Ball

Kentavious Caldwell-Pope

Brandon Ingram

Larry Nance Jr

Brook Lopez

Kobe Bryant já chegou no Staples Center acompanhado da esposa e empurrando o carrinho de bebê com a filha mais nova. A partida começa às 1h30 (de Brasília) e a cerimônia de retiradas das camisas acontecerá durante o intervalo.





Tudo pronto para a cerimônia que acontecerá mais tarde durante o intervalo da partida. As camisas de Kobe Bryant já tem espaço reservado no alto do Staples Center.





Kobe Bryant usou as camisas 8 e 24 por dez anos cada. Marcou mais de 16 mil pontos e conquistou títulos com as duas, mas foi com a camisa 24 que foi MVP e decidiu dois títulos como protagonista. E aí, torcedor, com qual camisa você acha que Kobe se destacou mais?





Com a camisa 24, Kobe Bryant levou os Lakers a três finais seguidas entre 2008 e 2010, e conquistou o bicampeonato em 2009 e 2010. O quinto título foi o mais especial, sobre o Boston Celtics, vingando-se da derrota em 2008 e tirando de vez um peso das costas.





Kobe Bryant resolveu mudar a camisa para o número 24 em 2006. Foi com ela que se firmou como estrela dos Lakers. Foram dois títulos, dois MVP das finais, um MVP, 639 jogos, marcou 16,777 pontos (26.3 por jogo), foi cestinha da liga uma vez, entrou no time principal da temporada 7 vezes, teve 10 participações no All-Star Game e foi três vezes eleito o MVP do All-Star Game.

Em 2006, Kobe Bryant marcou 81 pontos na vitória sobre o Toronto Raptors, numa das maiores performances individuais da história, inferior apenas aos 100 pontos de Wilt Chamberlain, em 1962.





Com a camisa 8, Kobe Bryant jogou 707 jogos, conquistou três títulos, marcou 16,866 pontos (23.9 por jogo), liderou a liga em pontos uma vez (2006), entrou quatro vezes no time da temporada, participou de 8 All-Star Games e foi MVP do All-Star Game uma vez.

Kobe Bryant chegou ao Los Angeles Lakers em 1996 e escolheu o número 8, já que a camisa 33 que usava na escola tinha sido retirada em 1989, em homenagem à Kareem Abdul-Jabbar. Começou a fazer história cedo ao conquistar o campeonato de enterradas na primeira temporada da carreira e ao ser selecionado para o All-Star Game no ano seguinte.

Kobe Bryant se tornará o único jogador na história da NBA a ter duas camisas retiradas pela mesma franquia.

A partida desta noite é especial. No intervalo do jogo acontecerá a cerimônia de retirada das camisas 8 e 24, usadas por Kobe Bryant ao longo dos 20 anos de carreira. O ex-jogador se aposentou em 2016.

Boa noite, torcedor! Acompanhe a partir de agora o tempo real da partida entre Los Angeles Lakers x Golden State Warriors pela NBA. A bola sobe às 1h30 (de Brasília), no Staples Center, em Los Angeles.