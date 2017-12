NBA abre votação para All-Star Game; saiba como participar

Foto: Reprodução / NBA

Nesta quinta-feira (21), a NBA deu início à votação do All-Star Game de 2018, ocasião especial no calendário do basquete que terá como sede a cidade de Los Angeles. A partida das estrelas acontecerá no dia 18 de fevereiro na casa dos Lakers e dos Clippers, o Staples Center.

Assim como na última temporada, os votos dos fãs representarão 50% do peso da escolha dos atletas titulares no jogo, sendo a outra metade dividida entre os próprios jogadores e integrantes da mídia estadunidense.

Por enquanto, só é possível participar do processo seletivo via site oficial da liga norte-americana, mas os votos também poderão ser realizados a partir do dia 25 de dezembro, às 14h no horário de Brasília, por redes sociais. Assim, os usuários terão até a madrugada de 16 de janeiro de 2018 para escolherem sua seleção.

É importante lembrar que a NBA decidiu mudar o formato dos times, não mais existindo o confronto Oeste x Leste. Agora, os elencos serão decididos através da escolha feita por dois capitães, um de cada conferência. Tal momento não será televisionado, mas seu resultado será divulgado no dia 25 de janeiro.

Como votar?

Pelo site da NBA: clicando aqui, é possível acessar a página da votação para o All-Star Game. Então, será solicitado ao usuário que escolha cinco atletas de cada Conferência, sendo dois armadores e três da linha de frente. Depois, basta confirmar, preencher seus dados pessoais e finalizar a seleção.

Após todo essa sequência, será necessário esperar um intervalo de 24 horas para poder participar novamente do processo de escolha dos atletas que participarão da partida festiva.

Pelo Twitter e pelo Facebook: depois de o usuário se conectar à sua rede social, basta escrever o primeiro nome e o sobrenome de um jogador, seguidos da expressão #NBAVote, e publicar a mensagem. Vale lembrar que só é possível votar para um jogador por postagem, e o limite de votos diários é de 10 por conta.

Exemplo simples: "LeBron James #NBAVote"