Foto: Divulgação/NBA

O técnico Steve Kerr confirmou que Stephen Curry será desfalque contra o Cleveland Cavaliers. Apesar do armador ter apresentado evolução na recuperação e já treinar com bola, o treinador afirmou que ele ainda não está em condições para jogar e que seria uma atitude irresponsável em colocá-lo em quadra contra os Cavs na rodada de Natal.

"Eu falei que Steph (Curry) não ia jogar. Devido a magnitude desse jogo, todo mundo quer saber (se joga ou não). Mas não podemos deixar isso afetar nosso julgamento. Ele não pode jogar. Isso seria completamente irresponsável", afirmou.

Quanto ao Curry, Steve Kerr prefere que o armador retorne quando estiver pronto e não quer apressar isso por conta do reencontro contra o Cleveland Cavaliers. Segundo o treinador, Curry apresentou evolução e está próximo de retornar, mas ainda não é a hora.

"Eu encorajei ele nos treinamentos. Tem se movimentado bem. Parece que está ganhando confiança", afirmou o técnico.

Os Warriors parecem não se preocupar com o desfalque de Curry. Desde que o armador se lesionou, foram sete vitórias seguidas até sofrer a primeira derrota, contra o Denver Nuggets, no último sábado (23). Neste período, Kevin Durant tem liderado a equipe com 32.3 pontos, 9.6 rebotes, 6.6 assistências e 3 tocos por jogo.