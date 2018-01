Kevin Durant detona Clint Capela após alfinetada de pivô: "Trabalho dele não é difícil"

Google Plus

A concorrência pela liderança da Conferência Oeste tem causado confrontos interessantes dentro e fora de quadra. Após a derrota do Golden State Warriors para o Houston Rockets por 116 a 108, as provocações entre os adversários ganharam força, e agora foi a vez de Kevin Durant tecer seus comentários.

Vencedor, o pivô Clint Capela deu entrevista à imprensa e falou que os Rockets eram "melhores que os Warriors", exaltando a equipe. Nessa segunda-feira (22), Durant retrucou e, polêmico, afirmou que o estilo de jogo do pivô suíço era mais fácil que o do resto do time.

"Você ouve isso de jogadores como o Capela. Normalmente, ele só recebe a bola e faz a bandeja. O trabalho dele não é tão difícil. Se fosse, não sairia falando m**** assim. Não esperaria isso de Paul, Harden, Ariza e o resto do pessoal, porque eles sabem quão duro é jogar toda noite. Quando ao Capela, é só pegar e enterrar, bem fácil para ele."

Durant também respondeu os comentários de outros atletas, como James Harden, que afirmou que estava com a maior confiança da carreira nesta temporada. Segundo o ala de Golden State, é normal que se sintam assim, mas não são os únicos fortes na liga.

"Faz parte do jogo (provocar). Entendemos que eles nos venceram duas vezes este ano, estão confiantes. Mas nós sentimos que somos os melhores times da liga, podemos bater todos também. Só que se errarmos 20 vezes, não marcarmos bem, podemos ser batidos."

Atualmente, os Warriors ocupam a primeira colocação do Oeste, enquanto os Rockets estão em segundo. Caso os playoffs cheguem e a classificação continue semelhante, as duas equipes só poderão se enfrentar nas finais de conferência, caso ambas se classifiquem até tal fase.

