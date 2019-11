Após cerca de cinco meses juntos, Red Canids anuncia fim da parceria com Corinthians

Nesta terça (20) a organização da Red Canids anunciou em suas redes sociais o fim da parceria com o Sport Club Corinthians Paulista. União havia sido firmada em novembro de 2017, mas durou pouco e, de acordo com a Matilha, o fim desta parceria aconteceu em comum acordo entre as organizações.

Red inclusive agradeceu ao Corinthians pelo suporte oferecido ao longo da parceria e afirmou que a organização vai continuar torcendo pelo Timão no futebol. Embora o anúncio tenha sido em tom amigável, não houve qualquer explicação sobre o real motivo da ruptura da parceria realizada de forma tão abrupta.

A organização também fez questão de informar que para os jogos deste fim de semana, mesmo com o fim da parceria, os times que estão disputando os campeonatos de League of Legends e Rainbow 6 vão jogar vestindo os uniformes do Sport Club Corinthians Paulista.

Os jogos serão no sábado (24) contra a Vivo Keyd na semifinal do CBLoL e no domingo (25) contra a Team Liquid no Brasileirão de R6, após uma estreia não muito boa.

Segue abaixo o comunicado da Red Canids na íntegra:

