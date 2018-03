CS:GO: TIFA deixa a W7M Gaming

W7M Gaming, uma das melhores lineups brasileira de Counter Strike:Global Offensive, revelou que o jogador Thiago “TIFA” França não vai mais atuar em campeonatos pela organização. Anúncio foi feito nas redes sociais do time nesta terça (27).

TIFA fazia pare da lineup desde a época da Bootkamp Gaming, onde time chegou a levar o título da Brasil Game Cup 2017, competição inserida no grande evento Brasil Game Show. Jogadores passaram a jogar pela W7M no final de novembro, na qual permaneceram apresentando alto nível. Escalação competiu pela nova organização na XLG Summer, realizada na Campus Party Brasil 2018, e venceu a disputa jogando contra a C4 Gaming na final.

W7M ainda não revelou quem vai substituir TIFA nas competições. Por enquanto, a lineup está composta por: Lucas “YJ” Yuji, Leon “yotzz” Felipe, Rafael “Raafa” Lima e Lucas “lukzera” Soares.

Apesar da saída de TIFA da lineup, o contrato do jogador com a W7M Gaming ainda está em vigência. “Muitos projetos ainda pela frente” no final do comunicado cria expectativas de que o jogador ainda vá participar de muitos planos da organização, mesmo que não como pro player, mas por enquanto os projetos permanecem misteriosos.