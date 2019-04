CBLoL: Destrinchando as partidas da vitória do Fla na Série de Acesso

Flamengo entrou oficialmente no mundo de League of Legends em outubro de 2017 com um objetivo: participar do Mundial. Para alcançar tal objetivo, clube comprou vaga da Merciless Gaming para participar este ano do Circuito Desafiante, campeonato da segunda divisão que dá acesso ao Campeonato Brasileiro (CBLoL). Time já subiu o primeiro degrau em busca de seu objetivo ao ganhar por 3 a 2 a disputa da Série de Acesso realizada nesse domingo (15) contra a Team oNe e garantindo assim sua vaga para o 2º Split do CBLoL 2018.

Essa vitória na Série de Acesso chegou muito mais suada do que se esperava. Porém, havia pressão pela vitória para subir rápido ao CBLoL e não se esperava menos que a vitória, já que o Flamengo fez os maiores investimentos da história do Circuitão ao reunir nomes de peso em seu time.

BrTT foi importantíssimo para a vitória flamenguista na Série de Acesso, marcando assim a volta do “Pai” aos palcos do CBLoL. MiT, SirT e Evrot estavam afastados do CBLoL a ainda mais tempo e o time conseguiu fazer ótimos jogos, merecendo a vaga.

JOGO 1

Team One buscou muitas iniciações, principalmente no começo do jogo, mas o Flamengo soube trabalhar suas posições de mapa de modo a devolver de forma muito competente as batalhas. Urubus fizeram um jogo muito bem planejado a partir do contra ataque.

Escolha de Volibear para VVvert funcionou bem apenas para a fase de rota, mas a Team oNe não soube utilizar direito esse ursão, que acabou sendo anulado em lutas favoráveis para o Fla. Marf se mostrou desatento, sendo pego desprevenido várias vezes. Steal e RedBertt não conseguiram usar bem Xayah e Rakan.

BrTT conseguiu um penta kill com sua Kai'Sa aos 26 minutos de jogo e mais tarde um ace no fim nessa partida. Jogador fez 15/0, ou seja, das 21 vezes que o Flamengo matou o inimigo, 15 foram obra do brTT, que não morreu nenhuma vez. Vitória dos Urubus.

JOGO 2

Apesar de VVvert ter começado a partida bem forte de Swain, Team oNe teve um começo confuso. Golden Boys pareceram afobados e fizeram jogadas não muito bem alinhadas entre todos os jogadores. Flamengo se organizou ao redor de brTT e Evrot, respectivamente de Caitlyn e Ryze, para avançar e exterminar a Team oNe de forma segura, graças a proteção do esA.

Fla conseguiu controlar bem seus objetivos e assim o time Rubro-Negro vence novamente e só precisa de mais uma vitória para garantir sua vaga no CBLoL.

JOGO 3

Urubus começaram bem e tiveram 3 eliminações rápidas para o Evrot, mas VVvert conquistou uma boa vantagem sobre Jisu e se espalhou no mapa, se destacando nas lutas juntamente com Steal, que conseguiu crescer e causar muito dano. VVvert conseguiu vencer sua rota e criou vantagem para os Golden Boys, que se mostraram mais organizados e buscando lutas da maneira certa, sendo bem criativos e ofensivos. Urubus não conseguiram evoluir e ficaram a mercê das lutas rápidas criadas pela Team oNe, que venceu o jogo em 25 minutos de forma inimaginável.

JOGO 4

Dessa vez, Flamengo não conseguiu criar suas próprias jogadas e acabou dominado pela Team oNe, que jogou de forma criativa e ofensiva. Os Golden Boys fizeram boas rotações de mapa e puxaram as lutas certas. VVvert e Marf se destacaram bastante nesta partida, principalmente nas lutas de equipe.

JOGO 5

Esta partida foi disputadíssima, afinal, era o tudo ou nada. Quem vencesse levava não só a vitória da série, mas a vaga para o CBLoL. Flamengo conseguiu dominar o meio da partida graças aos dois Barões que consquistou, mas a Team One demonstrou frieza e paciência para utilizar espaços deixados pelo Fla para voltar ao jogo e quase vencer. BrTT foi fundamental. Urubus insistiram, rotacionaram e aproveitaram erros dos adversários e assim conquistaram a sua vitória de virada épica.

Jogadores do Flamengo estão bem focados e alinhados com o objetivo a longo prazo da organização de chegar ao Mundial e garantem que vão batalhar por ele. Próxima fase dessa escalada Rubro-Negra começará em junho, com o início do 2º Split do CBLoL 2018.