CNB entra para cenário competitivo mobile de Arena of Valor

CNB é uma empresa que já está no mundo dos esportes eletrônicos a 17 anos. De lá para cá a organização já teve times de diversas modalidades e deixou sua marca na história de várias plataformas e jogos. Nos últimos anos, CNB esteve focada apenas em League of Legends. Nesta quarta-feira (18), a organização anunciou que o Rei Blumer chamou o melhor exército para que a CNB faça história em mais uma modalidade: Arena of Valor.

CNB fez inclusive um vídeo de divulgação para apresentar a nova equipe, que tem como meta participar do mundial da modalidade em julho. Confira abaixo:

Esta é a escalação do time de Arena of Valor:

Guilherme “Sky” Pizarro – Solo Laner

Roger “Vrey” Machado – Solo Laner

Luiz “Gret” Rios - Jungler

Leonardo “kt” Caires – Mid Laner

Ezequiel “Zek” Viana – Mid Laner

André “Zero” Tavares – AD Carry

José “Zehh” Pegorari - Support

Thiago “Candonga” Camponez - Coach

Arena of Valor é um jogo mobile lançado em 2015 para Android e iOS, que faz um sucesso estrondoso na China (onde leva o nome de Honor of Kings) e chegou a pouco tempo ocidente. Título é um MOBA, no estilo de League of Legends, só que para celular e foi criado pela empresa Tencent.

Os controles são bem adaptados para que a jogabilidade se mantenha similar a de títulos produzidos para computador. Como Arena of Valor é bem semelhante a League of Legends, é possível inclusive alternar de um para o outro com mesma estratégia de jogo e utilizando personagens de poder e habilidades equivalentes.

Além disso, o jogo é acessível para diversos modelos de celular, mesmo alguns mais antigos, sem travar ou demorar para carregar as partidas, dependendo apenas da conexão do jogador.