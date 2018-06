LoL: MSI 2018 bate recorde de audiência

A edição de 2018 do Mid-Season Invitational (MSI), o mundialito de League of Legends, foi a mais assistida da história do campeonato. Evento obteve 19,8 milhões de espectadores simultâneos, mais que o triplo da edição do ano passado, com apenas 4,3 milhões. O torneio foi realizado ente ano no mês de maio, com as etapas divididas entre Alemanha e França.

A competição entre as melhores equipes do mundo de League of Legends foi transmitida em 15 idiomas, 14 plataformas digitais e dois canais de televisão, dentre eles o SporTV, no Brasil.

Para a grande final do MSI 2018, com vitória para a equipe chinesa Royal Never Give Up, a média de visualizações simultâneas chegou a 11 milhões de espectadores, um número muito superior aos 2,5 milhões que assistiram a final de 2017.

A primeira edição do MSI aconteceu em 2015 e o recorde de audiência de 2018 não foi por acaso, mas sim o resultado de uma soma de estratégias adotadas pela Riot Games, produtora e distribuidora do League of Legends. A empresa também é a responsável pela organização do MSI e neste ano buscou tornar a competição mais acessível para o maior número de fãs do jogo através de parcerias com novas plataformas de transmissão, além de táticas que tornam o evento mais conhecido mundialmente.