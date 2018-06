Black Squad: Estão chegando duas ligas abertas à comunidade brasileira

O FPS militar online Black Squad anunciou nesta semana que fará parceria com duas ligas idealizadas e coordenadas pela própria comunidade brasileira, que representa a região com maior número de jogadores ativos do game.

“A comunidade de Black Squad é extremamente engajada com o título e, por isso, queremos auxiliá-los a tornar o cenário brasileiro ainda mais competitivo. Essa ação faz parte de nossa estratégia para estarmos mais próximos dos jogadores do País”, afirma Moon IL Lee, Diretor da NS Studio.

Conheça a seguir um pouco sobre cada uma das ligas:

Elite League

Organizada pela Connect League, essa disputa terá início no dia 7 de julho e contará com a participação de 16 equipe, divididas em quatro grupos para disputar a fase inicial em três finais de semana. Apenas os dois melhores colocados de cada grupo seguirão para as quartas de final, no dia 28 de julho; seguidas por semifinais e final no dia 29 de julho.

O canal da Connect League no YouTube vai transmitir as partidas das quartas de final em diante. E a premiação do evento será de R$ 200 para a equipe campeã e R$ 100 para a segunda colocação.

Qualquer equipe composta por 5 a 7 jogadores pode se inscrever, mediante o pagamento da taxa de inscrição de R$ 10 (pago por um único jogador). Clique aqui para se inscrever no torneio. As regras da competição se encontram neste link.

Liga Brasileira SquadTV (LBS)

Competição organizada pela SquadTV acontecerá entre os dias 22 e 29 de julho. Este torneio terá premiação total de R$ 1 mil e mais 100 mil BS Coins.

As inscrições já começaram e podem ser realizadas até dia 20 de julho por este link, sendo a inscrição no valor de R$ 50 por equipe. Já as regras do torneio, podem ser lidas aqui.

Este campeonato contará com 16 equipes participantes e a inscrição é aberta a todos os times que queiram competir. As equipes serão divididas em quatros grupos para disputarem partidas melhores de 3. As disputas das semifinais e final serão realizadas no dia 29 de julho, com transmissão pelos canais da SquadTV no Twitch e no YouTube.